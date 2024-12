Ultimate Games signifie « jeux ultimes » en anglais, mais c’est aussi le nom d’un éditeur de jeux vidéo en Pologne. Un éditeur qui propose des centaines de petits jeux sur diverses plate-formes. Sur console de jeu, sur PC et même sur smartphone. Beaucoup de simulations ou d’expériences smartphone portées en version complète sur d’autres consoles. Et début 2024, le studio propose Pocket Fishing sur Nintendo Switch. Une édition ultime d’un jeu déjà disponible sur PC et smartphone. Le temps de ferrer le poisson pendant plusieurs mois avec les joycons pour ainsi vous proposer un avis sur l’expérience délivrée à travers ce jeu de pêche indépendant.

Apprendre à mal pêcher sur Nintendo Switch

Une petite envie de voyage et de pêche ? Préparez-vous à aller pêcher dans pas moins de 5 lieux à travers le monde, proches d’un point d’eau. En tant que jeu de simulation, la seule histoire que raconte le jeu est celle que les joueurs imagineront en y jouant. Aux Etats-Unis comme en Nouvelle Zélande, nous ne sommes qu’un pauvre pêcheur passant ses journées à enchaîner les prises, que le jeu enregistre à travers des notes. Le but en tant que joueur étant de battre les records de prises et de répertorier tous les poissons du jeu. Les vrais passionnés en auront pour plusieurs heures de jeu, pour peu que la répétitivité, le gameplay imprécis et mal pensé pour la Switch ne les découragent pas.

En ce qui nous concerne, cela serait un mensonge d’affirmer que nous avons joué 1h au jeu. Même si nous sommes loin d’être des fans de pêche et de poissons, ce n’est pas nécessairement cela qui nous a fait quitter le jeu. Pocket Fishing est un jeu pensé pour les PC et éventuellement les smartphones, mais certainement pas pour être joué avec une manette sur console. Le développeur ne prenant même pas la peine de proposer du tactile en portable. En fait, il est plus juste de dire que le développeur a fait zéro efforts en termes de gameplay. Nous avons encore en visuel le curseur de la souris à bouger non pas avec le stick gauche comme il serait naturel de le faire mais avec le stick droit. La caméra de son côté se contrôle avec la croix directionnelle. Et il y a des touches visibles sur l’écran de jeu et qui semblent être liées à des éléments de gameplay.

Du coup, nous appuyons sur ce qui semble être par exemple la gâchette R en voyant un truc qui ressemble à une gâchette R. Parfois, il ne se passe rien et nous déplaçons le curseur de souris sur la touche puis appuyons sur la validation de notre manette pour qu’il se passe quelque chose. Imaginez maintenant qu’il faille enchaîner des successions d’interactions pour pêcher un poisson, chose qui demande des déplacements du curseur souris sur des éléments à interagir, et cela sur un court laps de temps sinon la prise s’échappe. Nous obtenons alors quelque chose de littéralement injouable sur Nintendo Switch à moins de vraiment vouloir comme qui dirait “Try hard” l’expérience et vouloir s’adapter au gameplay étrange proposé par le studio. Il y a, dans l’univers du jeu vidéo, des développeurs qui sont spécialisés et qui font des jeux vidéo difficiles dans ce but, mais Pocket Fishing ne relève pas de ce genre d’expérience.

C’est juste une expérience pas pensée du tout pour une console de jeu. Il arrive que nous ayons une vue du rivage et parfois une vue du poisson que nous ferrons sous l’eau. Nous n’avons jamais compris ce qui déclenche ça. La navigation dans les menus est atroce, puisque pensée pour une interaction souris de PC. Pourtant, il semble y avoir des éléments enrichissant le gameplay avec un genre de système de points à accumuler et à attribuer sur une sorte d’arbre de compétences ou à investir dans des éléments permettant d’améliorer nos outils de pêche. Toutefois, l’interface et la navigation atroce ne nous ont pas motivés à longuement explorer ces facettes pour peut-être mieux profiter du jeu. Pour dire les choses, il y a des mini-jeux de pêche dans d’autres licences bien plus intuitifs et funs à jouer que Pocket Fishing. A travers les séries Trails ou YS de chez Falcom par exemple, ou encore même la pêche dans les jeux Zelda !

Il faut saluer tout de même l’effort de traduction en plusieurs langues. Bien que nous doutons de la fiabilité de la traduction qui a certainement dû être proposée par une I.A., un logiciel de traduction ou une personne peu familière avec le français. Nous apprécions tout de même l’effort, c’est mieux que rien et ça rend le jeu un minimum accessible au public francophone. Il y a bien plus d’effort sur la traduction que sur la partie technique du jeu. Nous avons un rendu digne d’un jeu de l’ère 128 bits en HD. 5 maps, avec une variété d’environnements finalement très pauvre, qui donne du coup des décors vides qui se ressemblent. Des textures et une modélisation datées, notamment sur le rendu de l’eau et les poissons. Un comble pour un jeu de pêche. La partie sonore est certainement très réaliste si on aime la pêche. Juste des bruits de fond naturels et des bruitages avec quelques jingles par-ci par-là, rappelant quand même que nous sommes dans un jeu. Pour ceux qui n’en ont rien à faire de ce “réalisme” et qui veulent de la musique, autant dire que vous n’aurez pas grand chose à écouter. Pas de musique notable, ni même de voix.

Pocket Fishing est disponible sur l’eShop au prix de douze euros.