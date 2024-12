Tales From The Arcade: Fartmania est un jeu d’action et de plateformes au ton décalé, sorti récemment sur Nintendo Switch. Développé par My Next Games, il met en scène un cochon surnommé Stinky, dont les flatulences deviennent une arme redoutable contre des envahisseurs extraterrestres. Avec son humour absurde, le jeu propose une expérience légère mais amusante.

Dans l’espace, personne ne vous entend… prouter

Des extraterrestres ont fait irruption dans votre jardin et kidnappé vos amis et votre famille. Le seul avantage que vous avez, c’est que vous êtes un cochon avec un grave problème de flatulences.

Les autres cochons se moquent de votre odeur. Ils vous appellent souvent « Stinky ». Puant ? Eh bien… Qui rit maintenant ? Trop puant pour que les extraterrestres puissent le prendre ! Vous êtes désormais le seul à pouvoir les sauver avant que les dangereuses créatures nées des étoiles ne volent tous vos amis.

Dans Fartmania, le cœur du gameplay repose sur l’utilisation des « propulsions gazeuses » du héros pour se déplacer, attaquer des ennemis et résoudre des énigmes. Malgré son concept volontairement farfelu, le jeu offre des séquences de plateforme qui demandent un certain timing et de la précision. Les mécaniques sont simples, mais leur exécution peut être exigeante dans les niveaux avancés.

Comme Getting Over It With Bennett Foddy, Jump King, PogoStuck, Golfing Over it with Alva Majo, le jeu est en fait une seule et unique carte ou il faut toujours monter. Attention cependant, prendre des dégâts (sur les pics par exemple) nous fait perdre de la hauteur, parfois beaucoup de hauteur…

A noter que de temps en temps, le jeu propose des « boss » sous forme d’un vaisseau spatial. Il faudra alors flatuler dans les grilles d’aération plusieurs fois pour les faire fuir.

Le jeu complet est en anglais, ce qui ne dérange pas vu le gameplay. Mais les rares notes d’humour (peu flatteuses déjà en anglais) sont donc difficilement compréhensibles si vous ne maîtrisez pas la langue de Molière.

Navrant à tous les niveaux

L’esthétique de Fartmania est volontairement exagérée, avec des graphismes colorés et un style cartoon qui accentuent l’aspect humoristique du jeu. Bien que visuellement simple, cette direction artistique correspond parfaitement au ton général et donne un charme particulier à l’ensemble. Cependant, on restera toujours dans le même décor, avec les mêmes plateformes, les mêmes pics, etc…

La bande-son de Fartmania mise sur une musique dynamique et des effets comiques pour renforcer l’aspect humoristique du titre. Les bruitages, notamment ceux associés aux « prout » du héros, ajoutent une couche supplémentaire de folklore, même s’ils peuvent devenir répétitifs à la longue. Enfin à la longue, c’est vite dit, le jeu se terminant en moins de 10 minutes, on n’aura pas le temps de se lasser de la partie musicale.

Car oui, lors de notre session de test, nous avons joué 45 minutes au jeu, et fini ce dernier lors d’un run d’un peu moins de 8 minutes… C’est à la limite du honteux. On a pris plus de temps à rédiger ce test qu’à jouer au jeu.

Tales From The Arcade: Fartmania est disponible uniquement sur l’eShop pour 4€99.