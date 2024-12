Les G.I. Joe reviennent sur Nintendo Switch ! Après une Opération Blackout tout en 3D, mais un peu en demi-teinte, les Joes reviennent dans un Beat’Them’Up pour casser du Cobra ! Yo Joe !

A real American Hero !

Les G.I. Joe, c’est avant tout une gamme de jouets produite par Hasbro ayant pour thème les différentes branches de l’armée américaine. Les premières figurines remontent à 1964, mais c’est véritablement à partir de 1987 que la série prend son essor en France, notamment grâce au dessin-animé du même nom qui était destiné à vendre lesdites figurines et les véhicules trop supers de la mort qui tue ! (Une joie à monter pour les parents de l’époque avec pleins d’autocollants à coller). En parallèle des jouets et du dessin-animé, il y a également eu une série de comics, publiés par Marvel Comics entre 1982 et 1994, avant d’être repris par différents éditeurs, le dernier en date étant IDW Publishing (depuis 2009) pour les U.S.A. Le titre a d’ailleurs même été adapté en français chez Wetta/Vestron. Depuis l’an dernier, la série a été reprise par Robert Kirkman (le scénariste d’Invincible et de Walking Dead) pour former l’Energon Universe, faisant ainsi le lien entre les G.I. Joes et les Transformers dans un tout nouvel univers (plutôt bien écrit au demeurant et disponible en VF chez Urban Comics).

Les Joes ont même connu les joies d’une adaptation assez réussie (surtout le premier volet) au cinéma et devraient bientôt refaire un tour sur grand écran pour un crossover avec les Transformers, autre propriété de Hasbro qui devrait sans doute aller dans le sens de l’Energon Universe. Bref, les aventures des Joes et leur combat contre l’organisation terroriste COBRA ne datent pas d’hier et il y a fort à parier qu’elles seront encore là demain !

Dans ce nouvel épisode, sans trop de surprise, Cobra envisage une énième fois de conquérir le monde et c’est donc aux Joes de faire le nécessaire pour contrer leur plan de domination mondiale !

Maximum Action !

Pour ce nouvel épisode, c’est le choix du Beat’Them’all qui a été fait. On peut donc choisir d’incarner un des personnages des G.I. Joes pour affronter les méchants de Cobra. D’entrée de jeu, vous aurez le choix entre Duke (enfin, pardon, Duc… mais nous reviendrons sur l’adaptation française plus bas !), le légendaire et trop stylé/cheaté Snake-Eyes, la belle et dangereuse Scarlett et enfin le redoutable Roadblock ! Deux autres personnages, Ripcord et Gung-ho, sont déblocables.

Comme dans tout Beat’Them’All classique, vous devrez donc progresser de la gauche vers la droite pour exploser les légions de Cobra. Votre personnage n’est évidemment pas démuni. Il dispose d’un coup normal, fort et d’une super-attaque. Il est également possible de sauter tout en attaquant, mais aussi de lancer une super attaque spéciale qui fait beaucoup de dégâts aux ennemis. Snaye-Eyes, par exemple, peut faire appel à Timber qui viendra croquer les fripouilles de Cobra, pendant que Duke lancera une attaque de missiles sur les vilains, et que Roadblock fera usage de sa sulfateuse… Du grand classique en somme et qui a l’avantage de se lancer facilement : une simple pression sur le bouton ZR une fois la barre d’énergie chargée, celle-ci se remplissant au fil des coups portés aux adversaires. Cogner c’est bien, mais sachez qu’il est également possible de se défendre et bien que l’on passe la plupart de notre temps à frapper les vagues d’ennemis qui déferlent sur nous, il est parfois indispensable de se protéger pour éviter de subir des gros dégâts, notamment lors de l’attaque de certains boss ou robots géants, qui mettent à mal votre barre de vie en un seul coup ! Moyennant un bon timing, il est même possible de contre-attaquer en appuyant sur le bouton pour se protéger au bon moment. Mais il faut bien avouer que nous avons réussi cet exploit uniquement pendant la phase d’entraînement…

L’antre du cobra

En effet, le jeu n’est pas avare en modes, même si cela reste assez classique. Nous aurons donc un mode histoire qui a su attirer notre attention par une cinématique reprenant le générique du dessin-animé d’époque (version US, pas celui chanté par Bernard Minet). Malheureusement, c’est la seule du jeu et il est vrai que nous aurions apprécié en avoir un peu plus.

Outre le mode histoire, vous pourrez débloquer un mode combats de boss et d’autres permettant de rendre le jeu encore plus difficile, en ajoutant des ennemis supplémentaires. Mais pour débloquer le contenu, il ne suffira pas de finir le jeu. Il faudra récupérer des disquettes qui apparaîtront lorsque les ennemis seront vaincus. Toutefois, la valeur des disquettes dépendra de la difficulté choisie pour parcourir les niveaux et finalement, pour débloquer une nouvelle option ou un personnage, il faudra finir le jeu en entier.

Dans l’ensemble, la progression n’est pas trop compliquée (en mode facile en tout cas). Le jeu est composé de 12 niveaux, qui vous prendront un peu moins d’une dizaine de minutes à parcourir. Chacun d’eux reprend des lieux propres à l’univers de la série, comme la base secrète de Cobra ou encore la ville fictive de Springfield, entièrement sous la coupe de notre ennemi ! Le problème est le manque de diversité entre les lieux… Ainsi, il faudra un œil aguerri pour trouver quelques différences entre la base sous-marine de Cobra et sa base lunaire… Malgré les 12 niveaux, nous sommes plus proches des 6 environnements différents.

Toujours au niveau des regrets, c’est le manque de phases en véhicules qui est remarqué. Les G.I. Joes, ce n’est pas uniquement les combats entre les personnages, ce sont également les véhicules trop stylés qui forçaient les parents à investir de l’argent et du temps pour les assembler. On aurait bien voulu une petite phase de poursuite avec un Razorback contre les chars Hiss. Par contre, à côté de ça, les agents de Cobra n’hésitent pas à nous attaquer avec des véhicules ou des robots géants aux coups ravageurs (sauf si vous appuyez sur le bouton pour vous protéger avant l’impact).

Chaque fin de niveau vous opposera à l’un des « méchants » de Cobra, Préparez-vous donc à affronter Zartan, le Dr Mindbender, Cobra Commander sans oublier… Ombre de la tempête… *sic*

Vous venez de le lire, même si le titre est en français (textes seulement), la traduction est digne de google traduction en version littérale… Cela se ressent dans le nom des personnages, comme Storm Shadow (Ombre de la tempête) ou Duke (qui devient Duc)… Dommage de ne pas avoir apporté plus de soin à la version française, surtout que visuellement, le jeu reste assez réussi !

En effet, le pixel art est de qualité et on reconnaît facilement les différentes factions de Cobra, que ce soit les Crimson Guards (la garde écarlate d’élite de Cobra) ou encore les B.A.T.S. (les androïdes de combat de Cobra). La bande-son, quant à elle, reprend le thème original de la série en introduction et colle assez bien à l’action dans les pistes proposées lorsque l’on progresse dans les niveaux. Toutefois, il arrive par moments que le jeu ralentisse et que l’image se fige quand il y a un peu trop d’action à l’écran…

L’autre côté positif du jeu, c’est la possibilité de jouer jusqu’à 4 en simultané. Les ralentissements sont toujours présents (sans forcément nous paraître plus nombreux qu’en solo). Par contre, l’action devient très vite foutraque, pour peu qu’on déclenche tous nos coups spéciaux en même temps, mais le fait de pouvoir exploser des vilains avec des copains est plutôt plaisant (même si un mode en ligne aurait été le bienvenu !). Malgré ces errements techniques, l’univers G.I. Joe est finalement plutôt bien respecté.

G.I. Joe : Wrath of Cobra est disponible sur l’eShop au prix de 24,99 euros.