Vendredi soir, Mariah Carey a inauguré le Winterfest 2024 de Fortnite Battle Royale – la célébration annuelle des fêtes de fin d’année dans le jeu Fortnite – sur l’air de « All I Want For Christmas Is You » après avoir émergé d’un bloc de glace apparu sur l’île il y a quelques jours à peine !

Pour répandre la joie de la Fête Hivernale, Mariah apporte beaucoup de neige dans certaines parties de l’île jusqu’au 7 janvier 2025 à 15h. Les joueurs peuvent également danser avec la reine de Noël sur l’île pour obtenir un cadeau de Noël, un item que les joueurs peuvent lancer pour découvrir le butin qu’il contient.

Voici ce que réserve la Fête Hivernale