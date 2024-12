Toute l’équipe de Nintendo-Town vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année qui commence. Que celle-ci soit remplie de réussites professionnelles et personnelles. Nous venons de vivre une année 2024 passionnante avec une Nintendo Switch en pleine forme et des jeux à la pelle.

L’année qui vient sera pour nous l’occasion de nous améliorer encore, et nous espérons garder longtemps votre confiance. C’est pourquoi nous continuerons à couvrir toute l’actualité quotidiennement, à vous proposer de nombreux tests de jeux, à évoquer certains sujets plus en profondeur avec des dossiers, à vous proposer des streams de jeu et bien plus encore.

N’oubliez pas que vous avez la possibilité de nous soutenir via Tipeee. Bien entendu, il y a de nombreuses contreparties pour vous. Tous les détails sont disponibles sur la page Tipeee à cette adresse. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Facebook, Twitch, Threads, Blue Sky, Instagram, TikTok ou encore YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et on en profite pour vous remercier encore une fois de votre fidélité.

Nous vous souhaitons le meilleur pour 2025

L’équipe Nintendo-Town