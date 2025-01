Selon des précommandes Amazon, Graveyard Keeper est prêt à sortir physiquement sur Nintendo Switch avec une nouvelle édition Undead. Le jeu sera apparemment livré aux détaillants le 14 mars 2025. Graveyard Keeper : Undead Edition comprend le jeu et trois pièces majeures de DLC. Breaking Dead, Game of Crone et Stranger Sins sont tous inclus.

Graveyard Keeper est apparu sur le Nintendo eShop en 2019.

Graveyard Keeper est le simulateur de gestion de cimetière médiéval le plus inexact de l’année. Construisez et gérez votre propre cimetière tout en trouvant des moyens détournés pour réduire les coûts, organisez des festivals comme des bûchers pour sorcières, et effrayez les villageois pour les inciter à assister à l’église. C’est un jeu où le capitalisme et tous les moyens sont bons pour développer une entreprise florissante.

Caractéristiques principales