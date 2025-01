Dans l’univers foisonnant des jeux mobile gratuits qui arrivent via des éditeurs véreux sur notre console hybride, Hair Dye tente de se faire une place en misant sur un concept aussi singulier qu’inutile : coiffer et colorer des cheveux dans des salons de beauté imaginaires.

Développé par un studio peu connu, Hair Dye promet des séances de coiffure loufoques et des défis basés sur la rapidité et la précision. Déjà très mal noté sur smartphone, comment Hair Dye arrive sur nos consoles ?

Le pire de ce que l’eShop peut promettre

Hair Dye est l’œuvre de ColorFrenzy Studio, un petit studio indépendant qui semble s’être spécialisé dans des jeux à bas coût. Avec une expérience limitée et des ambitions mal cadrées, leur tentative de créer une expérience unique sur Nintendo Switch tourne rapidement au fiasco. Ce qui est logique, portant le pire des jeux smartphone sur la console hybride. À l’évidence, le studio manque de ressources et d’expertise pour produire un jeu qui puisse tenir la comparaison avec même le fin fond de l’eShop.

Le jeu ne s’embête pas avec une histoire, voire même pas un menu principal. Dès le lancement, vous êtes balancé devant les clientes et vous devez vous occuper de leurs cheveux sans savoir ce qu’elles veulent. Ce marasme vidéoludique se résume à une série de mini-jeux sans saveur, sans difficulté, sans technique. Appuyer sur A, et c’est presque tout.

L’objectif de Hair Dye est aussi basique que répétitif : réaliser des coiffures et des colorations pour des clients, dans un temps imparti et avec des outils imprécis. Il n’y a aucun dialogue, et on fait ce qu’on veut, ça plait toujours. Le jeu prend en réalité quelques minutes à être fini. Et encore, il faudra avoir la patience de jouer plus de 3 minutes.

Soyons clairs : Hair Dye ne présente aucun intérêt. Les mécaniques de jeu, basées sur des mini-jeux de traçage et de coloriage, manquent cruellement de profondeur. La répétitivité des niveaux, couplée à une difficulté mal calibrée, achève de rendre l’expérience soporifique. À aucun moment le jeu ne parvient à susciter l’envie de continuer, et même les joueurs les plus patients risquent d’abandonner face à un tel manque de variété.

La maniabilité sur Nintendo Switch est un désastre. Les commandes tactiles manquent de précision, les Joy-Con sont mal adaptés à ce type de gameplay, et la latence dans les réponses rend certaines actions insupportables. Ce problème technique, omniprésent, transforme chaque niveau en une épreuve d’irritation.

La bande-son se compose de morceaux génériques qui donnent l’impression d’être tirés d’une banque de sons libres de droits. Les bruitages, eux aussi, sont désastreux : répétitifs, peu immersifs et souvent désynchronisés des actions. Ce manque d’attention portée à l’aspect sonore contribue à l’impression générale d’un produit bâclé. Visuellement, Hair Dye adopte un style « cartoon minimaliste » qui aurait pu fonctionner avec un peu plus d’efforts. Malheureusement, les textures sont basiques, les animations rigides, et les salons de coiffure manquent cruellement de diversité. En un mot, c’est immonde, et le tout témoigne d’un manque flagrant de créativité artistique.

Le jeu contient officiellement une trentaine de niveaux, mais il est possible de tous les terminer en environ 15 minutes. De temps en temps, on a un client VIP à servir, mais c’est payant … pour vous, car c’est un simple DLC (voir plus bas). C’est courageux d’oser proposer ça sachant que le jeu de base est aussi vide qu’une coquille Saint-Jacques en plein désert. Il n’y a aucune quête secondaire pour rallonger artificiellement la durée de vie, aucun menu pour connaître notre avancement. Même à ce niveau-là, c’est le vide. Le manque d’intérêt du gameplay rend l’idée de rejouer les niveaux parfaitement inutile. Hair Dye donne l’impression d’être un projet conçu pour être terminé à la va-vite, sans souci pour offrir une véritable expérience digérable.

Le pire dans tout ça, c’est qu’ils ont pensé à intégrer une myriade de DLC. De quoi proposer une définitive édition pour polluer un peu plus l’eShop. Le DLC ajoute autant de vide que le reste du contenu du jeu : 15 couleurs supplémentaires de teinture pour cheveux, l’accès à des clients VIP qui attendent plus mais donnent des pièces supplémentaires en retour et 8 finitions de coiffure supplémentaires : 2 nœuds, 1 chapeau, 4 bandeaux et 1 couronne. Même pour 2€, c’est du vol pur et simple.

Hair Dyer est disponible uniquement sur l’eShop de la Nintendo Switch.