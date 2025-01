Dès le 1er janvier, c’est un peu la foire à la rumeur sur la Nintendo Switch 2.

Tom Warren, du très sérieux The Verge, a clairement laissé entendre que le successeur de la populaire Nintendo Switch ne sera pas au même niveau que la PlayStation 4 Pro sur le plan visuel. On s’attend généralement à ce qu’elle soit visuellement similaire à la console PlayStation 4 de Sony, avec en plus la prise en charge des upscalers d’image. Nintendo n’a pas encore révélé de détails spécifiques concernant le successeur de la Switch, bien que M. Miyamoto ait récemment déclaré qu’il espérait que les gens n’entraîneraient pas Nintendo dans les guerres de consoles en cours, qui sont principalement axées sur les performances matérielles.

there are so many rumors floating around about the Switch 2, but the funniest one is about it being as powerful as a PS4 Pro

— Tom Warren (@tomwarren) January 1, 2025