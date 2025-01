Nous avons largement dépassé l’ère des rumeurs et des spéculations pour entrer de plain-pied dans celle des fuites. Bien que rien ne soit confirmé tant que Nintendo ne s’exprime pas officiellement, il devient difficile de remettre en question certaines des informations actuellement diffusées. Et il semble que nous pourrions en apprendre encore plus dans moins d’une semaine.

Le Consumer Electronics Show (CES) 2025, qui débutera le 7 janvier, accueillera la marque Genki, bien connue pour ses accessoires à succès pour la Nintendo Switch. Genki, fidèle à son engagement envers Nintendo, semble prête à embrasser pleinement le prochain matériel de la firme japonaise. En effet, la société prévoit également de parler de la Switch 2 lors de cet événement.

Une conférence à ne pas manquer

Genki tiendra un briefing média le matin du 7 janvier pour les participants du CES 2025. Lors de cette conférence, la marque présentera non seulement ses récents succès issus du financement participatif, mais donnera également un aperçu de ses futurs projets. Plus intriguant encore, Genki a déclaré qu’elle serait “ravie de discuter de toutes les informations sur la Switch 2” en sa possession, y compris les accessoires qu’elle développe spécifiquement pour cette nouvelle console.

Nintendo : une annonce imminente ?

Avec cette déclaration, il semble que Nintendo soit à quelques jours seulement de révéler officiellement les premiers détails sur la Switch 2. La question reste : Nintendo annoncera t-il la console avant les annonces de Genki la semaine prochaine, ou laissera-t-il une fois de plus un fabricant d’accessoires devancer « Big N » en dévoilant des informations cruciales ?