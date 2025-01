Nous ne le dirons jamais assez : chez NT, nous aimons vraiment, mais alors vraiment les chats (oui bon, il y a toujours deux trois réfractaires dans une équipe hein…). Mais aussi, nous affectionnons tout particulièrement les jeux de société : toute la vie ne s’articule pas autour d’un écran après tout ! Alors s’il est question d’un titre qui mélange nos deux affections, ni une, ni deux, nous voilà !

Développé et édité par Monster Couch, voilà bien longtemps que nous attendions Quilts and Cats of Calico. En effet, la sortie a maintes fois été repoussée et nous patientions encore et encore, avides de jouir d’une partie en ligne entre deux pelotes de laine et des chats aussi joueurs que paresseux. Avec surprise et joie, Quilts and Cats of Calico nous fait enfin le prestige de sa présence sur Nintendo Switch depuis le 18 décembre dernier. Enfin, nous y voilà !

Règles du jeu

Quilts and Cats of Calico repose sur la mise en place de tuiles de tissu qui vont peu à peu former un épais édredon plus ou moins esthétique et accueillant pour la gente féline. Une partie débute par une courte mise en place. Chaque joueur dispose d’un plateau de jeu au sein duquel différents objectifs sont à remplir. Ces objectifs sont soulignés par des tuiles spécifiques qui rappellent ce qu’il convient de faire : réunir des paires de couleurs et/ou de formes identiques majoritairement (mais pas toujours). Sur le côté droit, la pioche (le sac). Sur le côté gauche, les besoins des différents minous pour se prélasser sur votre plaid en cours de confection. En effet, ces petites bêtes sont assez capricieuses et requièrent des conditions bien spécifiques pour jouir de votre épaisse couverture patchwork. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un certain nombre de tuiles dans une configuration particulière, avec un motif prédéfini (au choix parmi deux disponibles).

Au tour du joueur, il lui est demandé de sélectionner une tuile afin de la placer sur son plateau de jeu, puis d’en piocher une nouvelle dans la réserve disponible. La partie se clôture une fois les édredons des deux joueurs totalement remplis.

Comment remporter la partie nous direz-vous ? Avec le meilleur score ! Chaque chat en place sur votre plaid vous rapporte des points (précisons qu’un même chat peut se placer à différents endroits si les conditions sont remplies). L’accomplissement de vos objectifs autour des tuiles dédiées est aussi synonyme de points (voire même de beaucoup de points si vous réussissez l’exploit de travailler, et les motifs, et la couleur). Enfin, il est possible d’estampiller votre édredon de divers boutons. Pour cela, rien de plus facile (et c’est assurément la technique la plus évidente pour valoriser son score en fin de partie) : réunir 3 tuiles du même symbole (ce qui équivaut à 3 tuiles de la même couleur). Dans le cas où le joueur parvient à effectuer tous les boutons disponibles, il gagne un bonus avec l’acquisition du bouton arc-en-ciel.

L’arrivée sur Nintendo Switch

Quilts and Cats of Calico est un jeu particulièrement stratégique qui requiert un certain temps d’adaptation afin de prendre convenablement en main toutes les techniques possibles pour sortir victorieux de la partie. Fort heureusement, et pour aider les joueurs débutants, un tutoriel est proposé et permet de souligner les principales règles du jeu.

Un mode histoire est aussi disponible et nous recommandons vivement à tous les novices de débuter par celle-ci (après le tutoriel, bien entendu). En effet, si son écriture n’a rien de bien extraordinaire (pour ne pas dire qu’elle est franchement ennuyeuse et sans le moindre intérêt), ce mode permet de progresser petit à petit, avec des épreuves très accessibles au début mais qui ne manqueront pas de faire fonctionner les méninges ! Plusieurs essais seront nécessaires afin de réussir certains défis. Des indices sont disponibles mais nous devons admettre que nous ne les avons pas perçus malgré nos demandes… Il va donc falloir vous débrouiller par vous-même !

Une fois Quilts and Cats of Calico bien maîtrisé, la partie devient nettement plus agréable malgré une stratégie toujours plus importante à mettre en place. La version Switch offre la possibilité de multiplier les parties en local (et cela jusqu’à 4 joueurs) mais aussi en ligne. Il est alors possible de jouer en temps réel, avec une limitation de 3 minutes par tour de jeu, ou bien de façon « asynchrone » (jusqu’à 72h par tour). Après une attente passablement notable, nous sommes parvenus à trouver des joueurs disponibles (pour une partie instantanée). Les parties sont un peu longues, mais s’avèrent assez intéressantes : il est toujours préférable de jouer avec de véritables personnes ! Par ailleurs, il est indispensable de profiter du temps disponible pour envisager la prochaine stratégie à mettre en place pour maximiser ses chances de victoires. Le plateau des autres joueurs est disponible pour tous les petits curieux. Après avoir vaincu ce petit monde (eh oui…), notre karma se voit progresser. A vous de prouver vos compétences afin d’être le meilleur tisseur de couvertures du coin !

Les amateurs (et fortiches !) de Quilts and Cats of Calico pourront se confronter aux défis supplémentaires et ainsi être promus prodiges de l’édredon ! Plusieurs parties sont disponibles mais il convient dans un premier temps de faire ses preuves : ces défis ne se déverrouillent que progressivement. Un exemple ? Le premier consiste à obtenir un score de 50, tout en remportant au moins une carte chat de chaque minou disponible… plus facile à dire qu’à faire ! Et ce n’est que le premier de la série des prodiges… une simple mise en bouche donc !

Quilts and Cats of Calico demande une certaine concentration. La musique y est donc assez légère, peu dérangeante. Néanmoins, nous devons admettre que cette superficialité la rend assez inintéressante et il devient facile de la comparer à une simple musique d’ascenseur… oups !

Graphismes et mise en scène sont assez mignons, avec tous ces chats qui gravitent autour du joueur. Néanmoins, ils ne sont pas pour autant si joliment dessinés et arborent, pour certains, des traits assez grossiers malgré une palette de couleurs assez variée. Le mode histoire offre quelques dessins plutôt réussis, avec un petit effet lors de vos déplacements en roulotte. Quilts and Cats of Calico reste globalement assez mignon et peut parfaitement être regardé du coin de l’œil par les plus jeunes, sans pour autant être une pépite pour la rétine des adultes.

Et les chats dans tout chat ?

Quilts and Cats of Calico est un jeu de stratégie où les chats sont invités à prendre plus ou moins de place selon le bon vouloir du joueur. En effet, il est parfaitement possible de se contenter de jouer sans s’intéresser pleinement aux félins autour, quand d’autres préféreront laisser vagabonder les petits fauves un peu partout. Un simple bouton permet de renvoyer les minous se coucher, à moins que vous ne préfériez les caresser ? Chez NT, nous devons reconnaître avoir fait quelques papouilles, puis avoir conduit gentiment les petits chats au dodo. Ils avaient un peu trop tendance à nous déconcentrer !

Néanmoins, une autre facette du titre permet de donner un peu plus de place aux chats : l’éditeur. Ce dernier est une petite surprise et nous étions curieux de découvrir son contenu. En vérité, il s’agit de concevoir ses propres cartes chats, avec les minous et les configurations associés. Le choix des objectifs reste un peu limité (en toute logique), quand la personnalisation des minous est nettement plus ouverte. Le joueur est libre de concevoir un chat totalement loufoque, bardé d’accessoires improbables. Là, il est certain que les plus jeunes vont apprécier ! Dispensable mais rigolo, cet éditeur a le mérite d’exister !

Quilts and Cats of Calico est disponible sur l’eShop de la Nintendo Swich au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Un chat adulte dort en moyenne 16h par jour. Rien d’étonnant à ce que nos adorables petits minous apprécient le confort d’un bon plaid !