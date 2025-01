Le studio Nihon Falcom est connu pour 2 séries qui ont un énorme succès d’estime : les Trails, des J-RPG qui ne sortent quasiment jamais traduits chez nous en dehors de l’anglais, ainsi que la série des Ys, des action-RPG mettant en scène les aventures d’Adol Christin. Cette seconde série a toujours vécu dans l’ombre de grands noms (comme les Mana) mais a su depuis 1987 tirer son épingle du jeu et de nouveaux épisodes sortent régulièrement, le plus récent étant Ys X : Nordics sorti en 2023 au Japon et un an plus tard chez nous. Et pour ce 7 Janvier 2025, le studio nous offre un portage du remake PSP de Ys III : Wanderers of Ys sorti initialement en 2005. Replongeons nous ensemble dans cette aventure de notre rouquin préféré.

De retour chez Dogi

Cette nouvelle aventure prend place à Felghana, terre qui a vu naître Dogi, le meilleur ami et compagnon de route de l’aventurier Adol Christin. Nos 2 compères débarquent sur ces terres lorsqu’ils entendent un cri de jeune femme. Il s’agit d’Elena, une amie d’enfance de Dogi, qui est attaquée par des loups. Les 2 camarades la sauvent et la ramènent au village. Nous en découvrons plus sur le passé de Dogi ainsi que l’endroit où il a grandi avant de prendre la route pour vivre de grandes aventures. Cependant, lors de ces retrouvailles, des monstres envahissent la mine proche du village et Adol se précipite pour aller sauver les mineurs. C’est ainsi que sans le savoir, de grandes péripéties qui pourraient changer la face du monde l’attendront.

Un Action-RPG toujours aussi solide

Contrairement à l’opus original qui était en 2D en scrolling horizontal, ce jeu est en 3D vue de dessus. Il reprend le moteur physique et graphique du 6ème opus de la série : The Ark of Naphistim. Vous pourrez donc déplacer votre personnage dans toutes les directions, sauter, attaquer, balancer des magies ainsi que passer en mode rage. 2 boutons servent à changer rapidement de magie et d’accessoire équipé.

Le mode rage peut être activé lorsqu’une jauge est pleine. Il vous permettra de taper plus vite, plus fort, de prendre moins de dégâts et de vous soigner pendant une certaine durée. Pour remplir cette jauge, il faut juste attaquer les différents ennemis présents.

3 magies seront disponibles dans ce jeu : lancer une boule de feu, faire une attaque tourbillon avec votre épée tout en lançant du vent et une magie de terre vous faisant foncer sur l’ennemi sans que vous ne preniez de dégâts pendant que celle-ci est active. Les sorts se lancent avec des points de magie qui se restaurent très rapidement après 1 ou 2 secondes sans en lancer. Vous obtiendrez ces magies au fur et à mesure de l’histoire et au delà de la castagne, elle pourront vous servir pour certaines énigmes ainsi que des phases de plateformes. La magie du feu vous permettra d’allumer différentes bougies, la magie de vent vous fera planer un peu plus longtemps si vous la lancez pendant que vous êtes dans les airs et la magie de terre vous permettra de détruire des murs fissurés.

Vous trouverez au cours de votre aventure divers coffres pouvant contenir de l’équipement et des accessoires. L’équipement pourra être amélioré par le forgeron du village contre quelques pièces ainsi que des cristaux que vous trouverez un peu partout. Quand aux accessoires, il vous faciliteront l’exploration ( marcher dans le feu, éclairer les endroits sombres, ne pas glisser sur la glace…). Il existe aussi des objets que vous pourrez utiliser à tout moment pour vous aider ( augmenter la vie, bloquer 3 coups, revivre après la mort…)

Les ennemis que vous croiserez sur votre route seront souvent très simples à battre. Certains vous demanderont de faire une action spéciale comme une attaque plongeante, balancer du feu, leur foncer dedans avec la terre… Mais c’est pour une raison simple. Vous verrez un compteur de coups affiché en haut à gauche de votre écran. Plus celui-ci est haut, plus vous allez avoir de chance de récupérer des consommables qui amélioreront temporairement les stats de votre personnage ainsi que l’XP gagné. En vous baladant et tuant des monstres sur la route sans briser la chaîne, vos jauges diminueront peu et vous roulerez facilement sur les petits ennemis de base tout en engrangeant un maximum d’expérience.

Quant aux différents boss, ils sont souvent très intéressants à affronter. Chacun de leurs patterns peut être esquivé ou bloqué par la terre et propose un bon challenge. Si vous perdez contre eux, ce n’est jamais de la faute du jeu, c’est vous qui avez mal joué.

Le royaume de Felghana

Le jeu est assez agréable à l’œil, même pour un jeu de 2005. Cependant, avec cette vue du dessus, on a parfois du mal à bien définir les distances lorsqu’on attaque dans les airs et certains petits ennemis se fondent dans le décor à cause d’un mauvais choix de colorimétrie, ce qui a pour conséquence de ne les voir que lorsqu’ils s’agitent et nous tapent dessus.

La direction artistique du jeu est vraiment sommaire : une mine, un volcan, un vieux temple, une grotte de glace, un château… C’est vraiment le minimum syndical des aventures, nous regrettons un peu le manque d’originalité à ce niveau.

Quant à la bande-son, elle est vraiment sympathique et rythme bien les différentes phases, que ce soit l’exploration ou les combats contre les boss. Certains dialogues sont doublés en anglais ou en japonais selon votre choix et sont assez convaincants. Ils ont fait le choix de diminuer le son de la musique lorsque des dialogues s’enclenchent, permettant une meilleure compréhension de ceux-ci.

Un gros point noir de ce jeu est l’absence de texte en français. Même si le niveau d’anglais demandé est très faible pour comprendre l’histoire, nous sommes en 2025 et avoir la langue du pays dans lequel le jeu sort devient un incontournable maintenant, un peu comme un multijoueur dans un FPS ou un mode entraînement dans un jeu de combat.

Dans les derniers ajouts de cette version, vous avez accès à un musée vous proposant de revoir les différentes séquences vidéo du jeu ainsi qu’une galerie d’artwork. Elle est très chiche et manque de certaines choses comme un jukebox pour rejouer les diverses musiques.

Vous pouvez compter une dizaine d’heures pour terminer le jeu, mais le temps que vous passez dessus ne se voit pas, grâce à un excellent rythme, et peu, voir quasiment aucune phase de farming.

Ys Memoire: The Oath in Felghana est disponible sur l’eShop comme en physique.