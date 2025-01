Dragon Quest X Online continue de recevoir des extensions 12 ans et plus après sa sortie originale sur Wii. Bien qu’il ait laissé certaines plateformes derrière lui, il est toujours très disponible pour les fans de Nintendo au Japon, car le jeu peut être joué sur Nintendo Switch.

La vidéo d’aujourd’hui de Dragon Quest X Online présente la mise à jour version 7.3, surtout son histoire. Cette nouvelle version du contenu de Dragon Quest X Online est prévue pour le 29 janvier 2025. Bien que le jeu soit disponible en version numérique, les Japonais intéressés par des copies physiques peuvent opter pour le pack tout-en-un Dragon Quest X Online Version 1-7, dont le prix est de 5 940 yens. Comme son nom l’indique, ce pack comprend le jeu de base et toutes les mises à jour et extensions précédemment publiées. Il ne comprend évidemment pas la mise à jour Ver. 7.3, mais celle-ci peut être téléchargée sur l’eShop.

Dragon Quest X Online est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) développé et édité par Square Enix. Il fait partie de la célèbre franchise Dragon Quest, qui est l’une des séries de jeux de rôle les plus populaires au Japon.

Dragon Quest X Online a été initialement lancé au Japon en août 2012 sur plusieurs plates-formes, y compris la Wii, la Wii U, le PC, le Nintendo 3DS, et plus tard sur la PlayStation 4, la Nintendo Switch et smartphones. L’histoire de Dragon Quest X Online se déroule dans le monde fantastique de « Astoltia ». Les joueurs créent leur propre personnage et partent à l’aventure pour découvrir les mystères d’un ancien artefact appelé « Yggdrasil ». Le jeu combine des éléments narratifs traditionnels de Dragon Quest avec une expérience en ligne partagée.

Dragon Quest X Online propose un gameplay classique de MMORPG, avec des quêtes, des donjons, des combats contre des monstres, des compétences à développer et des éléments de crafting. Il encourage également la coopération entre les joueurs pour relever des défis plus importants, tels que les combats de boss. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs races, notamment les Humains, les Elfes, les Nains, les Ogres et les Pukuripo, chacune ayant ses propres caractéristiques. Il existe également plusieurs classes, comme guerrier, mage, prêtre, voleur, etc., offrant aux joueurs une grande variété de styles de jeu.