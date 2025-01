Dans un tweet plein d’amour (oui, on est des boomers, on dit toujours Twitter et pas X), Ubisoft et le premier éditeurs tiers à sortir du bois et à annoncer sans le dire son soutient à la nouvelle console de Nintendo qui arrivera « en 2025 » dans nos petites mains.

Autre information, pour les plus attentifs, vous avez remarqué que lors du trailer du jour, on découvre Mario Kart (10?). Et le jeu semble jouable à 24 comme le montre l’image ci-dessous. Réponse le 2 avril prochain.