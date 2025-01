Avec l’annonce de Neptunia X SENRAN KAGURA: Ninja Wars, un crossover inattendu entre deux franchises emblématiques : Hyperdimension Neptunia, connue pour son humour méta et ses héroïnes représentant des consoles de jeu, et Senran Kagura, célèbre pour ses combats dynamiques et ses personnages qui perdent facilement leur vêtements, les amateurs de fan-service peuvent être aux anges.

Développé par Tamsoft et publié par Idea Factory International, le jeu rassemble deux franchises ayant chacune marqué leur public. Tamsoft n’est pas étranger à ces univers, ayant travaillé sur plusieurs titres des deux séries, notamment les jeux Senran Kagura et des spin-offs de Neptunia. Neptunia X SENRAN KAGURA: Ninja Wars s’adresse principalement à ces fans, qui apprécieront sûrement les nombreuses références et les interactions entre les personnages.

Une bien belle histoire

L’histoire de Neptunia X SENRAN KAGURA: Ninja Wars se déroule dans un monde inédit nommé Gamninjustri, un royaume fantastique dans lequel règnent les arts ninjas et où deux grandes écoles se disputent la suprématie. Ces dernières sont représentées par les héroïnes emblématiques des franchises Neptunia et Senran Kagura.

Depuis des siècles, deux factions dominent Gamninjustri :

Le Compa Style : Une école ninja prônant la grâce et la vitesse dans le combat. Ses membres sont représentés par les héroïnes de Neptunia, telles que Neptune, Noire, Blanc, et Vert. Fidèles à l’esprit humoristique de leur série, ces personnages ne manquent jamais de se lancer dans des dialogues absurdes ou des situations méta qui brisent le quatrième mur. Le Honeypa Style : Un clan valorisant la force brute et les techniques spectaculaires. Ses membres sont incarnés par les héroïnes de Senran Kagura, comme Asuka, Yumi, Homura, et Miyabi, qui apportent un ton plus sérieux et axé sur l’action.

Ces deux factions s’opposent pour déterminer quelle école est la plus puissante, plongeant Gamninjustri dans un conflit perpétuel.

La rivalité des deux clans est soudainement interrompue par l’apparition de la Steeme Legion, une armée mystérieuse composée de ninjas robotiques et dirigée par une figure énigmatique appelée Yoh Gamer. Ce nouvel ennemi semble vouloir imposer sa domination sur Gamninjustri en éradiquant les deux écoles.

Ce qui distingue la Steeme Legion, c’est sa puissance écrasante et sa philosophie : remplacer les arts traditionnels des ninjas par une technologie froide et mécanique. Yoh Gamer justifie cette croisade en affirmant que les arts ninjas sont dépassés et inutiles dans une ère dominée par l’efficacité technologique.

Face à cette menace commune, les deux clans ennemis n’ont d’autre choix que de mettre de côté leurs différends. C’est ainsi que les héroïnes des deux écoles forment une alliance fragile, combinant leurs forces pour repousser les troupes de la Steeme Legion.

Bien que cliché, on note quand même la volonté de placer un scénario dans ce cross-over. On en a l’habitude, mais les termes abordés sont assez intéressants. L’opposition entre les arts traditionnels des ninjas et la technologie avancée de la Steeme Legion reflètent un débat universel sur la place de la tradition dans un monde en constante évolution. Mais aussi l’alliance entre deux factions aux philosophies opposées montre qu’il est possible de surmonter les différences pour atteindre un objectif commun.

Il faudra d’ailleurs aimer l’histoire, car même si on peut skip tous les dialogues, ça bavarde beaucoup beaucoup, on est très proche du Visual Novel.

Un gameplay agréable et plutôt complet

Le gameplay de Neptunia X SENRAN KAGURA: Ninja Wars combine des éléments d’action-RPG et de hack-and-slash, empruntant des mécaniques à chacune des deux franchises qu’il réunit. Vous contrôlez deux personnages dans une équipe et pouvez alterner entre eux à tout moment. Chaque héroïne possède des compétences uniques et des attaques spéciales, inspirées de son univers d’origine.

Le jeu se déroule sous la forme de chapitres narratifs, chacun comportant plusieurs missions principales et secondaires. Vous alternez entre des phases d’exploration, de combats, et des moments de dialogue.

Petit combo entre beat ‘em all en arene et Muso, le système de combat repose sur des affrontements en temps réel, où vous incarnez une héroïne accompagnée d’un partenaire que vous pouvez changer à la volée.

Commandes de base

Attaques Standards : Enchaînez des combos simples avec une touche dédiée. Chaque héroïne a son propre style de combat, influencé par ses origines (Neptunia ou Senran Kagura).

: Enchaînez des combos simples avec une touche dédiée. Chaque héroïne a son propre style de combat, influencé par ses origines (Neptunia ou Senran Kagura). Techniques Ninjas : Vous disposez de compétences spéciales basées sur l’école ninja de chaque personnage. Par exemple : Neptune utilise des attaques rapides et lumineuses. Homura privilégie des frappes puissantes et brûlantes.

: Vous disposez de compétences spéciales basées sur l’école ninja de chaque personnage. Par exemple : Parade et Esquive : Un système de parade parfait permet de ralentir le temps pour contre-attaquer, tandis qu’une esquive bien chronométrée vous offre une invulnérabilité temporaire.

Compétences et Techniques

Les compétences spéciales consomment une ressource appelée Jauge SP , qui se recharge lentement en combat ou via des objets.

, qui se recharge lentement en combat ou via des objets. Chaque héroïne peut équiper jusqu’à quatre compétences assignées aux boutons de la manette, offrant une grande personnalisation des styles de jeu.

Attaques Combinées

Lorsque votre partenaire est en soutien, vous pouvez lancer une attaque combinée puissante, déclenchant une cinématique spectaculaire. Ces attaques varient selon les personnages et renforcent l’aspect stratégique des duos.

Le jeu propose 10 personnages, dont deux nouveaux : Yuuki et Goh. La version Nintendo Switch ajoute une nouvelle option de réglage de difficulté (en gros un mode facile ou l’on détruit le jeu), ainsi que le DLC Alternate Costume !

Le jeu propose également deux modes annexes :

Tournois Ninja : Des combats en arène où vous affrontez des vagues d’ennemis pour débloquer des récompenses uniques.

: Des combats en arène où vous affrontez des vagues d’ennemis pour débloquer des récompenses uniques. Skirmishes : Des missions indépendantes qui permettent d’expérimenter différentes compositions d’équipe ou de tester de nouvelles compétences.

Techniquement très propre

La bande-son mélange des compositions inspirées des deux univers, oscillant entre thèmes épiques pour les combats et musiques plus légères pour les scènes humoristiques. Les doublages, disponibles en anglais et en japonais, sont excellents et apportent beaucoup de personnalité aux personnages.

Sur Nintendo Switch, le jeu propose une esthétique colorée et des designs d’anime charmants. Les modèles des personnages sont bien réalisés, et les animations de combat sont fluides. Cependant, les environnements souffrent d’un manque de détails et/ou de variété.

En mode portable, le jeu tourne correctement mais avec quelques chutes de framerate dans les séquences les plus intenses. Ces problèmes techniques, bien que rares, sont notables.

Avec une campagne principale d’environ 10 heures, Neptunia X SENRAN KAGURA: Ninja Wars offre une durée de vie correcte pour un jeu d’action avec de nombreux donjons à fouiller. Les quêtes secondaires, bien qu’assez génériques, ajoutent quelques heures supplémentaires. Toutefois, l’absence de contenu endgame intéressant ou de modes supplémentaires limite l’envie de relancer le jeu.

Neptunia X SENRAN KAGURA: Ninja Wars est disponible sur Nintendo Switch en boutique et sur l’eShop.