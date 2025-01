Team Cherry a réaffirmé que Hollow Knight : Silksong est toujours en cours de développement au sein du studio et finira par sortir.

Matthew Griffin, responsable du marketing et de l’édition de Team Cherry, a déclaré à un fan sur X que « le jeu existe, qu’il progresse et qu’il sortira ». La date de sortie reste inconnue.

Yes the game is real, progressing and will release. <3

