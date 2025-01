Maîtrisez la puissance du Ninjutsu et débarrassez les rues d’une menace démoniaque ! Sorti en 2003 sur GameBoy Advance, Ninja Five-O débarque sur PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch et Steam le 25 février.

Le détective Joe Osugi doit utiliser ses nombreuses compétences ninja pour faire respecter la loi et protéger la ville de Zinpangu. Utilisez des techniques de Ninjutsu uniques et éliminez les infâmes boss de Mad Mask.