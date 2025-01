Unwound Games et la plateforme d’édition indépendante indie.io sont ravis d’annoncer qu’Echoes of the Plum Grove, le bien-aimé simulateur d’agriculture douillette avec une touche générationnelle, arrive sur Nintendo Switch™ le 13 février 2025. À partir d’aujourd’hui, 23 janvier, les joueurs peuvent précommander ou mettre le jeu en liste de souhaits sur le Nintendo eShop avant son lancement.

Après avoir échoué sur les côtes de l’île, vous serez le nouveau propriétaire d’un modeste morceau de terre. Relevez vos manches, prenez vos outils et mettez-vous au travail pour construire une ferme qui durera non seulement toute une vie, mais également plusieurs générations.

Echoes of Plum Grove est un sympathique et décontracté simulateur de farming où vos décisions ont des conséquences. Ce qu’il faut planter, ce qu’il faut stocker pour l’hiver et les personnes avec lesquelles il faut se lier d’amitié détermineront non seulement la ville de Honeywood, mais également l’île elle-même.

L’hiver apporte un nouveau niveau de danger pour les joueurs. Votre survie étant en jeu, vous devrez travailler votre terre, pêcher dans la mer, préparer des repas, bricoler, chercher de la nourriture et bien d’autres choses encore pour permettre à vous de passer cette saison glaciale. Si vous négligez votre préparation, votre descendance pourrait s’éteindre avant que quiconque ne puisse découvrir les secrets de l’île. Bien que votre objectif principal soit de survivre, la ville d’Honeywood se veut festive et organise également de nombreuses célébrations.

Honeywood peut être un petit hameau douillet, où les habitants sont le cœur de la ville. Tous les habitants de l’île ont leur propre emploi du temps, leur travail, leur personnalité, leurs loisirs et leurs enfants. Travaillez ensemble avec vos concitoyens pour développer une communauté encore plus grande, ou mettez-les à l’écart avec des paroles dures et des mesures drastiques.

Développer des relations est au cœur d’Echoes of the Plum Grove. Au fur et à mesure que votre arbre généalogique s’agrandit et que votre personnage d’origine disparaîtra, vous incarnerez un autre membre de votre famille. Pendant que les relations sont essentielles à votre expérience, prenez le temps d’explorer l’île. De nombreux mystères restent à découvrir. Certains disent qu’une sorcière vit sur l’île et rapporte en ville des objets étranges. D’autres jurent avoir entendu quelque chose venant de la baie. Quelques-uns se demandent ce qui se trouve au fond des mines. Partez à l’aventure aux confins de l’île pour découvrir ce que Echoes of Plum Grove vous réserve !