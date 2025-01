En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Ravenswatch sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Ravenswatch est un action rogue-like en vue du dessus, mêlant d’intenses combats en temps réel à une grande profondeur de jeu et une forte rejouabilité. Fort du succès de Curse of the Dead Gods, Passtech revient avec une nouvelle formule et la promesse d’une expérience jouable en solo et en coopération jusqu’à 4 joueurs.