FR-TEC Gaming propose une gamme d’accessoires sous licence officielle Dragon Ball pour les fans souhaitant personnaliser et protéger leur console Nintendo Switch.

Voici une présentation et un mini-test de quatre de ces produits :

Manette Sans Fil Dragon Ball Kame de FR-TEC Gaming

Cette manette arbore un design inspiré de l’univers Dragon Ball, avec des illustrations classiques mais emblématiques qui raviront les fans de l’avant Z. Elle offre une connectivité sans fil stable et une autonomie respectable, permettant de longues sessions de jeu sans interruption. Les boutons sont réactifs, et les joysticks offrent une précision appréciable pour divers types de jeux. Cependant, la prise en main légèrement différente des manettes officielles, nécessite une période d’adaptation. Elle est aussi assez légère et les diodes de connectivités font un peu «cheap»

Avantages :

Design pour les fans de Dragon Ball.

Bonne réactivité des boutons et des joysticks.

Connectivité sans fil fiable.

Inconvénients :

Prise en main pouvant nécessiter une adaptation.

Sacoche de Transport « Dragon Ball Super » de FR-TEC Gaming

Cette sacoche est conçue pour transporter la Nintendo Switch en toute sécurité. Elle présente un design aux couleurs de Dragon Ball Super, avec des illustrations détaillées. L’intérieur est doté d’un rembourrage protecteur et de compartiments pour ranger des cartouches de jeu et des accessoires supplémentaires. La fermeture éclair est robuste, et la poignée offre une prise confortable pour le transport. Cependant, la capacité de stockage est limitée aux éléments essentiels de la console, avec un câble et 10 jeux cartouche.

Avantages :

Design vibrant et attrayant.

Rembourrage protecteur pour la console.

Compartiments pour cartouches de jeu et petits accessoires.

Inconvénients :

Espace de rangement limité pour des accessoires plus volumineux.

Protection pour Dock « Dragon Ball Super » de FR-TEC Gaming

Cette housse est conçue pour protéger le dock de la Nintendo Switch contre les rayures et la poussière. Elle arbore des illustrations de Dragon Ball Super et est dotée d’une doublure en microfibre douce pour éviter d’endommager la console lors de l’insertion et du retrait. De plus, elle dispose de fentes sur le dessus permettant de ranger jusqu’à six cartouches de jeu pour un accès facile. Toutefois, les cartouches peuvent être un peu difficiles à insérer dans les fentes prévues.

Avantages :

Protège efficacement le dock contre les rayures.

Design attrayant pour les fans de la série.

Rangement supplémentaire pour les cartouches de jeu.

Inconvénients :

Insertion des cartouches pouvant être un peu rigide.

Boîte de Rangement pour 24 Jeux « Dragon Ball Super » de FR-TEC Gaming

Cette boîte de rangement compacte permet de stocker jusqu’à 24 cartouches de jeu Nintendo Switch. Elle est ornée d’un design Dragon Ball Super distinctif et est fabriquée en matériau durable pour protéger les jeux contre les chocs et la poussière. Les emplacements pour les cartouches sont bien ajustés, assurant que les jeux restent en place pendant le transport. Cependant, en raison de sa capacité, la boîte peut être un peu encombrante pour certains utilisateurs.

Avantages :

Grande capacité de stockage pour les cartouches de jeu.

Construction robuste et durable.

Design attrayant pour les fans de Dragon Ball.

Inconvénients :