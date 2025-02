En octobre 1999, le monde découvrit l’épisode I de l’une des plus grandes sagas du cinéma, nous avons nommé Star Wars. Cette saga étant également une des plus lucratives (et c’est toujours le cas aujourd’hui), bon nombre de produits dérives ont vu et voient encore régulièrement le jour. Quelques mois plus tard, durant la première partie de l’année 2000, c’est justement un jeu vidéo basé sur La Menace Fantôme qui vit le jour PlayStation et Dreamcast, puis entre 2001 et 2002 (selon les territoires) sur GameBoy Advance. Vingt-cinq ans plus tard, ce titre est de retour sur consoles, dont la Nintendo Switch via un portage d’Aspyr. Est-ce que la Force est toujours présente dans ce titre ? C’est ce que nous allons voir…

Une trame identique pour une histoire différente

Comme son nom l’indique, Star Wars : Episode I : Jedi Power Battles prend place pendant les évènements de La Menace Fantôme, mais le jeu n’est pas une adaptation du film en lui-même. Nous incarnons un personnage (Jedi ou non) parmi les choix proposés au démarrage (nous reviendrons sur ce point un peu plus bas). Ce jeu d’arcade en défilement horizontal nous offre la possibilité de parcourir dix niveaux inspirés de lieux emblématiques tels que Naboo, le Palais de Theed, Tatooine, Coruscant et j’en passe. Il faudra donc traverser les niveaux pour gagner des points qui nous permettront d’améliorer nos personnages avec des combos supplémentaires, de la vie ou de la force en plus par exemple.

Un portage avec un casting de luxe, mais sans grand intérêt

Star Wars : Episode I : Jedi Power Battles nous permet de prendre le contrôle de cinq chevaliers Jedi à savoir Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Mace Windu, Plo Koon et Adi Gallia… Enfin, cinq chevaliers Jedi, c’était ce qu’offrait le jeu en 2000, d’autres personnages étant à débloquer. Dans ce portage d’Aspyr, l’ensemble du casting est débloqué dès le départ (un choix qui peut diviser car le jeu perd un peu de son intérêt), ce qui porte donc le casting de cinq à dix personnages, avec des personnages emblématiques de l’épisode I comme Dark Maul ou encore Padmé Amidala et d’autres à débloquer une fois le jeu terminé.

Quand nous voyons le casting, on se dit chouette, ça va être bien. Cependant, nous déchantons vite. En effet, chaque personnage dispose de ses propres attaques et attaques spéciales, malheureusement cela ne va influer en rien la façon de jouer puisque ces attaques se ressemblent toutes plus ou moins. Finalement, le choix du personnage importe peu, et c’est fort dommage.

Un jeu dont le portage n’aide pas à ramener l’équilibre dans la Force

On ne va pas se mentir, le jeu original peinait à convaincre à sa sortie de par sa qualité. Autant dire que ce portage ne va pas aider les déçus de l’époque à lui redonner une seconde chance. Et pour les joueurs découvrant le titre, il s’avère décevant. En effet, parcourir les niveaux devient vite redondant. À ce propos, il faut compter environ quatre à cinq heures pour venir à bout des dix niveaux. Ajoutons à cela le manque de précision lors de certains déplacements ou encore le manque de précision de la hit box (lors de combats de boss, nous nous retrouvons à lui taper dessus sans lui faire de dégâts et par moment, hop, des dégâts apparaissent) s’avèrent vite décourageants. Le jeu propose tout de même des points de contrôle assez fréquents.

Petits points positifs, le jeu est jouable à deux en local, un mode qui se veut coopératif mais qui risque de vite se transformer en mode compétitif car nous chercherons à faire plus de points que notre compère, mais surtout, nous retrouvons les musiques et bruitages tirés du film.

Côté technique, le jeu reste fluide, nous pesterons juste sur le manque de précision manette en main ou encore du fait qu’il s’agisse d’un simple portage « facile » proposant de jouer avec une configuration de touches « Classique » ou « Moderne ».

Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.