L’Entertainment Software Rating Board, l’ESRB, a évalué le prochain jeu Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition pour la famille de consoles Nintendo Switch. L’ESRB a attribué au JRPG la note T pour Teen (adolescent). Vous pouvez lire leur explication détaillée de la classification par âge ci-dessous. Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition sera lancé le 20 mars.

« Il s’agit d’un jeu de rôle dans lequel les joueurs dirigent des personnages en mission pour sauver la race humaine. En explorant une planète extraterrestre hostile, les joueurs interagissent avec des personnages, accomplissent des missions et se battent contre des extraterrestres et des créatures d’apparence humaine. Les joueurs utilisent des lasers, des armes à énergie, des combinaisons mécanisées et des épées pour tuer leurs ennemis. Les combats sont rapides, rythmés par des bruits de taillades, des tirs réalistes et de grosses explosions. Les scènes d’action montrent des actes de violence supplémentaires : personnages exécutés ou abattus hors champ ; créatures empalées par des épées, ce qui produit des effets d’éclaboussures de sang noir. Le jeu contient des éléments suggestifs : personnages féminins portant des tenues révélatrices (par exemple, décolleté profond, seins partiellement exposés) ; angles de caméra s’attardant sur les seins et les fesses des personnages. Au cours du jeu, les personnages sont parfois représentés en état d’ébriété ; dans une mission, les joueurs peuvent nouer des liens avec d’autres personnages en leur commandant des boissons ou en consommant de l’alcool (par exemple, « Accepter un verre » et « Proposer d’acheter la prochaine tournée »). Le mot « a*shole » apparaît dans le jeu. »