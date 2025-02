Selon le leaker eXtas1s, Perfect Dark, le reboot du célèbre FPS d’infiltration, pourrait voir le jour sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Cette information provient d’offres d’emploi publiées par The Initiative, le studio en charge du projet.

Dans ces offres, le studio recherche un développeur capable d’optimiser et de garantir la scalabilité des fonctionnalités de rendu pour plusieurs plateformes et configurations de qualité. Une mention qui laisse entendre que le titre ne se limiterait plus à l’écosystème Xbox et PC.

Cette rumeur s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Microsoft, qui multiplie les portages de ses exclusivités vers d’autres plateformes. Après Pentiment, Grounded, Sea of Thieves et Hi-Fi Rush, et avec des fuites récentes évoquant l’arrivée de Halo, Starfield ou encore Gears of War sur PlayStation et Nintendo Switch 2, Perfect Dark pourrait bien suivre la même trajectoire. Reste à voir si Microsoft officialisera cette nouvelle expansion de son catalogue dans les jours à venir.

