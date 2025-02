Comme chaque lundi, Nintendo propose de de découvrir de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

De nombreuses offres sont actuellement disponibles sur le Nintendo eShop nord-américain, avec des prix jamais vus sur certains jeux emblématiques ! Que vous soyez amateur de RPG, d’action ou d’aventure, il y a forcément une bonne affaire pour vous.

Parmi les promotions les plus notables, on retrouve Final Fantasy Pixel Remaster Collection à son prix le plus bas, ainsi que des titres appréciés comme Loop Hero, The Sinking City, 13 Sentinels: Aegis Rim, et bien d’autres.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Voici un aperçu des meilleures offres disponibles :

RPG & Jeux d’Aventure

Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – 52,49 $ (au lieu de 74,99 $)

– (au lieu de 74,99 $) Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – 19,99 $ (au lieu de 49,99 $)

– (au lieu de 49,99 $) Final Fantasy IX – 8,39 $ (au lieu de 20,99 $)

– (au lieu de 20,99 $) Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

– (au lieu de 19,99 $) Dragon Quest Treasures – 29,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– (au lieu de 59,99 $) Octopath Traveler II – 29,99 $ (au lieu de 59,99 $)

– (au lieu de 59,99 $) NieR: Automata – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

– (au lieu de 39,99 $) SaGa Frontier Remastered – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Action & Plateforme

Loop Hero – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

– (au lieu de 14,99 $) A Hat in Time – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

– (au lieu de 29,99 $) Blasphemous – 6,24 $ (au lieu de 24,99 $)

– (au lieu de 24,99 $) Monster Hunter Rise – 9,99 $ (au lieu de 39,99 $)

– (au lieu de 39,99 $) Hollow Knight – 7,50 $ (au lieu de 15,00 $)

– (au lieu de 15,00 $) Dead Cells – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

– (au lieu de 24,99 $) Cuphead – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Jeux de Mystère et d’Enquête

Ace Attorney Investigations Collection – 29,99 $ (au lieu de 39,99 $)

– (au lieu de 39,99 $) Ghost Trick: Phantom Detective – 14,99 $ (au lieu de 29,99 $)

– (au lieu de 29,99 $) The Sinking City – 9,99 $ (au lieu de 49,99 $)

– (au lieu de 49,99 $) Master Detective Archives: Rain Code – 29,99 $ (au lieu de 59,99 $)

Jeux de Course et de Combat