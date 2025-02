Les jeux OlliOlli World et Rollerdrome, derniers titres développés par le studio aujourd’hui fermé Roll7, ont été retirés des boutiques Steam et Xbox.

Une disparition soudaine

Repérée par PCGamesN, cette suppression a également été confirmée par VGC, qui rapporte que les deux jeux ne peuvent plus être achetés sur le Xbox Store. Toutefois, ils restent accessibles sur le PlayStation Store, et OlliOlli World est toujours disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. Cette disparition pourrait être liée aux récents changements chez Take-Two Interactive. En novembre dernier, l’éditeur a annoncé la vente de son label Private Division, qui avait publié OlliOlli World et Rollerdrome, sans préciser l’identité de l’acheteur ni les détails financiers de la transaction.

Un nouveau repreneur et un retour prévu sur Steam

L’affaire a connu un nouveau rebondissement lorsque Kotaku a obtenu une confirmation de 2K Games : l’éditeur a récupéré les droits de OlliOlli World et Rollerdrome et prévoit leur retour prochain sur Steam. Ce transfert de droits intervient dans un contexte de restructuration plus large chez Take-Two. En mai 2023, des rapports indiquaient que l’entreprise avait licencié la majorité des employés de Private Division et fermé Roll7 ainsi qu’Intercept Games, le studio derrière Kerbal Space Program 2. Bien que le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, ait d’abord nié ces fermetures, un porte-parole de l’entreprise a finalement confirmé leur dissolution en novembre dernier, juste avant la vente de Private Division.

Quel avenir pour ces jeux ?

Selon Bloomberg, Private Division a été racheté par Haveli Investments, une firme de capital-investissement basée à Austin, au Texas. L’objectif serait de créer un nouvel éditeur qui prendrait en charge les jeux restants du catalogue, avec une équipe composée d’anciens employés d’Annapurna Interactive. Cependant, l’article ne précise pas ce qu’il adviendra des titres récemment publiés par Private Division, tels que OlliOlli World et Rollerdrome. Bien que leur retrait des boutiques Steam et Xbox soit temporaire selon 2K, il reste à voir si ces jeux reviendront également sur Xbox, et si leur disponibilité sur PlayStation et Switch sera impactée à l’avenir.