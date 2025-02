Nous avons testé une bêta du jeu Ruffy and the Riverside, en version Steam. La surprise est l’annonce de sa sortie en avril 2025 sur toutes les consoles, y compris la Nintendo Switch. Seuls quelques niveaux et une partie du HUB étaient accessibles dans la bêta. Le jeu est développé par Zockrates Laboratories UG et édité par Phiphengames.

Vous incarnez Ruffy, accompagné de son abeille Pip. Nos héros se retrouvent dans une situation délicate qui permet d’introduire le pouvoir magique du SWAP. Le principe est simple ; vous pouvez récupérer un élément du décor et l’utiliser ailleurs. Par exemple, vous pouvez copier de la lave et la coller sur de l’eau, remplaçant ainsi l’eau par la lave, ce qui pourra vous aider à résoudre certaines énigmes. Au-delà de cette capacité inédite, vous pouvez courir, sauter, planer avec Pip, taper, utiliser le SWAP et le lancer sur l’élément de décor voulu.

Le HUB permet de se familiariser avec les contrôles du jeu grâce à son côté bac à sable, où vous pourrez tester toutes les capacités de Ruffy et récupérer des étoiles pour accéder à de nouveaux niveaux. Les niveaux offrent une certaine liberté, mais il est difficile d’en dire plus car, tout comme dans le HUB, il y a un mur invisible qui limite les niveaux. Chaque niveau indiquera le nombre d’étoiles disponibles à récupérer, ce qui facilitera votre progression dans l’aventure. Il faudra utiliser régulièrement le SWAP pour résoudre la majorité des énigmes et même faciliter certaines phases de plate-forme si vous réfléchissez à toutes les possibilités.

Les obstacles rencontrés sont limités par un manque d’imagination dans l’utilisation du SWAP, sachant que la plupart des obstacles rencontrés jusqu’à présent ont des solutions assez évidentes. Vous pouvez espérer des défis plus complexes, car ce que nous avons vu dans cette bêta ne constitue qu’un aperçu de ce que propose le jeu final.

En tout cas, Ruffy est extrêmement maniable et s’associe bien avec sa capacité SWAP, qui laisse entrevoir de nombreuses situations où vous voudrez l’utiliser, même si ce n’est pas obligatoire. En terminant la bêta, nous avons pu voir un aperçu du HUB principal, qui semble offrir beaucoup plus de liberté. Même avec les limitations actuelles, cela donne envie de continuer à jouer et de tester le SWAP. Nous sommes déjà assez conquis par son level design et son gameplay.

La bande-son est plutôt reposante et rappelle des musiques que vous pourriez entendre dans Demon Turf, avec une touche plus farfelue. Les graphismes sont en 2.5D, avec des personnages en 2D évoluant dans des décors en 3D, bien que quelques exceptions existent. Le character design est assez loufoque, avec des personnages toujours souriants qui donnent l’impression de vous regarder. Tous les personnages que vous rencontrez semblent plus excentriques les uns que les autres, avec des personnalités assez spéciales mais charismatiques.

Pour conclure

Ruffy and the Riverside nous a laissé une impression plutôt positive avec sa mécanique de jeu unique et innovante : le SWAP. La maniabilité du personnage et la liberté offerte par le HUB principal sont des aspects particulièrement séduisants. Malgré quelques limitations dans la bêta, le level design et le gameplay promettent une expérience riche et amusante. Nous avons hâte de découvrir la version complète en avril 2025, en particulier sur la Nintendo Switch.