Sorti initialement sur borne d’arcade en 2005, Under Defeat est un shoot ’em up vertical développé par le très réputé studio japonais G.rev, connu pour ses jeux exigeants et son respect du genre. Ce classique du shmup a traversé les générations en débarquant sur plusieurs plateformes, notamment la Dreamcast en 2006, puis sur consoles de salon dans des versions améliorées. Avec cette édition 2025 sur Nintendo Switch, Under Defeat revient dans une version dite ultime.

Les bases d’un genre de niche

Fondé en 2000 par d’anciens développeurs de Taito, G.rev est un studio spécialisé dans les shoot ’em up à la difficulté exigeante et aux mécaniques innovantes. Connus pour des titres comme Senko no Ronde ou Strania : The Stella Machina, les développeurs de G.rev ont toujours mis un point d’honneur à proposer des expériences arcade authentiques, où le skill du joueur est mis à rude épreuve. Avec Under Defeat, le studio a changé d’univers en nous proposant quelque chose de plus terre-à-terre : piloter des hélicoptères, à la manière de Zero Gunner 2, jeu auquel il est souvent comparé.

Le concept de Under Defeat repose sur un gameplay de shoot ’em up classique : le joueur contrôle un hélicoptère de combat évoluant dans un univers de guerre dystopique.

Contrairement à de nombreux shoot ’em up qui s’ancrent dans des univers futuristes, Under Defeat propose une trame narrative plus réaliste. Le jeu se déroule dans un monde où une guerre interminable fait rage entre l’Empire et l’Union, deux factions épuisées par des années de conflit. Vous incarnez un pilote d’hélicoptère de l’Empire, chargé d’accomplir des missions cruciales dans l’espoir de faire pencher la balance en faveur de votre camp.

Under Defeat reprend les bases du shoot ’em up classique en y ajoutant une mécanique unique : le système de rotation de l’hélicoptère. Contrairement aux jeux où les tirs sont uniquement dirigés vers l’avant, ici, votre appareil peut légèrement incliner ses tirs vers la gauche ou la droite, permettant une stratégie plus fine en contournant certains obstacles ou en ciblant des ennemis difficiles d’accès.

On peut également utiliser un drone qui attaque indépendamment et dont la puissance augmente après une période sans tir. Cela ajoute une couche tactique supplémentaire : faut-il continuer à tirer sans discontinuer, ou faire une pause pour charger un tir plus puissant ?

Comme toujours, vous avez la sacro-sainte bombe qui nettoie l’écran de toute présence ennemie.

À la hauteur des exigences d’aujourd’hui

La maniabilité est à la hauteur des attentes des fans de shoot ’em up. Le contrôle de l’hélicoptère est précis et réactif, et le système de rotation est intuitif après un court temps d’adaptation. Cependant, cette mécanique ajoute une complexité supplémentaire, nécessitant une maîtrise rigoureuse des déplacements et des timings pour optimiser ses attaques.

L’ergonomie de la version Switch est bien pensée, avec des commandes parfaitement adaptées aux Joy-Con et à la manette Pro. Le jeu prend également en charge les configurations arcade stick, pour ceux qui souhaitent retrouver l’expérience authentique des salles d’arcade. Par contre, il n’est pas jouable avec l’écran tactile de la console.

Belle surprise, le jeu est entièrement jouable à deux. Under Defeat permet à deux amis de s’allier pour affronter ensemble les vagues d’ennemis dans un gameplay coopératif en écran partagé, uniquement en local. Chaque joueur prend le contrôle de son propre hélicoptère, conservant la mécanique unique de tir directionnel qui fait la particularité du jeu. Ce mode offre une expérience plus stratégique, car les joueurs peuvent se couvrir mutuellement, élaborer des stratégies pour attaquer les ennemis sous différents angles, et mieux gérer la présence des tirs ennemis à l’écran.

La bande-son de Under Defeat est signée Shinji Hosoe, célèbre pour ses compositions dans des jeux tels que Ridge Racer et Tekken. Cette version propose quatre bandes-son différentes, dont une totalement inédite. Les musiques accompagnent parfaitement l’action, avec des thèmes puissants et immersifs qui renforcent la tension du gameplay. Les effets sonores sont tout aussi réussis, chaque explosion et tir apportant une sensation de puissance qui plonge le joueur au cœur du champ de bataille.

Visuellement, le jeu propose un style épuré, mais efficace, très typique de l’ère du moteur Naomi des salles d‘arcade. Les textures ont été retravaillées pour cette version, offrant des environnements détaillés et une lisibilité accrue malgré le chaos ambiant. Le passage en 16:9 dans le mode New Order permet de profiter d’un affichage plus moderne, tandis que les puristes peuvent toujours choisir la version arcade originale en 4:3. On notera quelques petits freeze, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en fin de test, mais l’éditer nous a confirmer que le patch day-one aller rectifier le tir. Nous avons eu le jeu avant sa sortie et il reste quelques peaufinages avant la sortie ». C’est aussi pour cela que le jeu n’est pas sorti en décembre 2024 comme prévu mais 3 mois plus tard.

Comme tout bon shoot ’em up, Under Defeat est exigeant et propose une durée de vie qui dépend principalement de la volonté du joueur à améliorer ses performances. L’histoire se déroule au travers de cinq niveaux variés (1 – 1 à 1 – 5). On notera qu’après avoir fini le jeu une première fois, il sera possible de sélectionner 5 « nouveaux niveaux » (de 2 – 1 à 2 – 5). Ces derniers sont en réalité le « mode miroir » des niveaux originaux, avec quelques petites différences, comme le changement climatique du niveau 4.

Le jeu se termine donc en 1 h 30 si on maîtrise le genre à la perfection. Avec plusieurs niveaux de difficulté, un mode arcade classique et le mode New Order en 16:9, les amateurs du genre auront de quoi se perfectionner pendant de longues heures, plus d’une dizaine. Toutefois, les joueurs occasionnels pourraient trouver le challenge un peu trop relevé et vite abandonner.

Un tableau de score en ligne pourrait encore prolonger la durée de vie, si vous voulez vraiment atteindre le haut du panier.

Under Defeat est disponible uniquement sur l’eShop de la Nintendo Switch. Pour cette version, le jeu est entièrement traduit en français.