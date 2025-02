Breakout Beyond propose un jeu de casse-briques digne du classique d’Atari de 1976, avec de nouveaux visuels éblouissants, 72 niveaux et un mode coopératif local à deux joueurs.

Aujourd’hui, l’éditeur Atari et le développeur Choice Provisions (le studio à l’origine de BIT.TRIP) ont annoncé Breakout Beyond, une nouvelle version de la série qui invite les joueurs à passer de l’autre côté. Disponible sur PC et console dans le courant de l’année, cette nouvelle entrée dans l’histoire de Breakout mettra les joueurs au défi non seulement de briser chaque brique, mais aussi de percer le mur de manière créative avec des combos qui leur permettront de marquer des points. Breakout Beyond propose une toute nouvelle perspective latérale, 72 niveaux à parcourir et un mode coopératif à deux joueurs, conçu pour partager le casse-briques endiablé avec un ami.

Dans cette version néon du jeu d’arcade classique de 1976, les joueurs s’attaquent à chaque puzzle en éliminant des briques pour atteindre l’objectif final. Cependant, le scénario a été inversé, littéralement ! Les joueurs progressent désormais latéralement, en franchissant des barrières et en réalisant des combos qui augmentent l’intensité des effets, récompensant les joueurs les plus habiles par un spectacle lumineux éblouissant. Le fait de briser des blocs spéciaux offre de puissants avantages, comme des explosions massives qui détruisent des briques, une barrière protectrice qui protège la balle et un canon laser qui permet de se frayer un chemin vers l’avant. Chacun d’entre eux déclenche des effets dynamiques stupéfiants, offrant des visuels éblouissants jamais vus dans Breakout.

Avec 72 niveaux stimulants, les compétences des joueurs en matière de casse-briques seront mises à rude épreuve, mais ils n’auront pas à relever le défi seuls. Les casseurs de blocs peuvent en effet renoncer au jeu en solo et faire équipe avec un ami pour une coopération locale à deux joueurs et s’attaquer ensemble à la pagaille. Par ailleurs, un nouveau mode de concentration permet de ralentir le temps et de sacrifier un meilleur score pour un meilleur contrôle.

Initialement prévu comme une exclusivité Amico Intellivision en 2020, Atari a accepté d’acquérir et de terminer le développement du titre. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce joyau à nos joueurs », a déclaré Ethan Stearns, directeur principal de l’édition de jeux chez Atari. « L’équipe a pensé qu’il s’agissait d’un concept brillant, préservant le cœur du gameplay de Breakout tout en donnant à la formule une toute nouvelle tournure. Breakout Beyond est une nouvelle entrée digne de ce nom dans le panthéon Breakout, et nous sommes impatients de voir les combos insensés que réaliseront les casseurs de briques. »

Les principales caractéristiques de Breakout Beyond sont les suivantes :

Un mode sans fin déverrouillable avec un classement mondial en ligne

72 niveaux stimulants qui mettront à l’épreuve les compétences des joueurs en matière de casse-briques.

Coopération à deux joueurs pour gérer (ou intensifier) le chaos avec un ami.

Des effets sonores et visuels procéduraux qui augmentent en intensité à chaque combo.

Breakout Beyond sera lancé dans le courant de l’année sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Series X|S, PlayStation 4|5 et Atari VCS.