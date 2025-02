La saga Daybreak continue le 14 février… Êtes-vous prêt à percer ses secrets ?

Microids Distribution France et NIS America dévoilent la cinématique d’ouverture de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II dans un tout nouveau trailer !

À l’approche de sa sortie en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 le 14 février prochain, Microids Distribution France est ravi de partager la cinématique d’ouverture de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II dans un nouveau trailer épique.

Ce trailer rempli d’action met en avant la chanson originale “Crimson Sin”, spécialement composée pour cette suite tant attendue, tout en levant le voile sur les mystères et les affrontements qui attendent les joueurs en République de Calvard.

À propos de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II

Après avoir été libéré de la menace de l’organisation mafieuse Almata, le peuple du Calvard retrouve une vie paisible. Mais cette tranquillité est bientôt troublée par une série de meurtres choquants, impliquant une mystérieuse créature. Ces événements bouleversants relancent la roue du destin, incitant diverses factions à entrer en action : certaines agissant dans le cadre de la loi pour découvrir la vérité, d’autres cherchant à tirer parti des nouvelles opportunités, quelles que soient leurs intentions, même les plus sinistres.

Alors que le chaos semble à nouveau se profiler à l’horizon, le spriggan Van Arkride reçoit une visite inattendue, le poussant à mener sa propre enquête. Qui se cache derrière ces meurtres, et quels sont ses objectifs ?

Le passage du temps réunit visages familiers et nouveaux protagonistes dans ce deuxième opus palpitant de la saga Trails Through Daybreak.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II sera disponible le 14 février 2025 en version physique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, et PlayStation 5.