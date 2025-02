Sumo Digital, le célèbre studio britannique de développement de jeux vidéo, a récemment annoncé un virage stratégique majeur. Désormais, l’entreprise se concentrera exclusivement sur les services de développement pour partenaires, délaissant ainsi ses propres projets de nouvelle licence.

« Unavoidably this transition will have an impact on our studios and people, » précise un communiqué de Sumo Digital publié aujourd’hui. La société souligne toutefois son engagement à « minimiser cet impact autant que possible, en explorant toutes les options pour retenir les talents et en soutenant ceux qui seront affectés avec transparence, soin et compassion. »

Un repositionnement stratégique dans un contexte difficile

Basée à Sheffield et fondée en 2003, Sumo Digital s’est imposée au fil des années comme un acteur majeur de l’industrie vidéoludique. Avec des bureaux à Nottingham, Newcastle, Leamington Spa, Warrington et même à l’étranger en Inde, le studio a contribué en coulisses à certains des plus grands succès vidéoludiques. Parmi ses collaborations notables figurent la trilogie Hitman d’IO Interactive, les jeux Forza Horizon 4 et 5 sur Xbox, Call of Duty: Vanguard d’Activision et Hogwarts Legacy de Warner Bros. Le studio a également mené des projets en tant que développeur principal, comme Sonic & Sega All-Stars Racing, LittleBigPlanet 3 et Sackboy: A Big Adventure sur PlayStation.

En 2021, le géant chinois Tencent avait acquis la maison mère de Sumo Digital, Sumo Group, pour environ 919 millions de livres sterling. Cette opération avait permis à l’entreprise de poursuivre sa croissance et d’étendre son influence dans l’industrie. Toutefois, face à des défis commerciaux et à des ambitions créatives de plus en plus coûteuses, Sumo Digital a dû repenser sa stratégie.

Des conséquences déjà perceptibles

La décision de recentrer ses activités sur le développement pour partenaires devrait avoir des répercussions significatives sur les effectifs. La déclaration officielle laisse entendre que ce virage entraînera une nouvelle vague de licenciements, marquant la seconde série de réductions de personnel en moins d’un an. En juin 2024, 15 % des effectifs avaient déjà été licenciés, et le studio avait également procédé à la cession du studio canadien indie Timbre Games.

Avant cette réorientation, Sumo Digital avait entamé la création de ses propres propriétés intellectuelles. Le studio avait lancé plusieurs projets originaux, parmi lesquels le puzzle platformer Snake Pass et des titres indépendants comme DeathSprint 66 et Critter Cafe, publiés via son label interne Secret Mode. Ces initiatives, bien qu’ambitieuses, semblent aujourd’hui incompatibles avec les impératifs commerciaux auxquels l’entreprise doit faire face. Dans son communiqué, Sumo Digital explique que la nécessité de concilier « ambitions créatives et réalités commerciales » était devenue indispensable pour assurer la stabilité et la pérennité de l’entreprise.

Vers un avenir centré sur l’excellence en développement

En recentrant son activité, Sumo Digital espère renforcer sa position de « partenaire de développement premium ». Qu’il s’agisse de collaborer sur de nouveaux projets, de co-développer des jeux, d’offrir une expertise technique pointue ou de réaliser des ports, l’entreprise mise sur le talent exceptionnel de ses équipes pour relever les défis de cette nouvelle ère. La transition, bien que douloureuse pour certains, est présentée comme une étape nécessaire pour consolider la réussite à long terme du studio.

En conclusion, la décision de Sumo Digital de se retirer de la création de ses propres IP pour se concentrer sur les services de développement marque un tournant décisif dans l’histoire du studio. Alors que les licenciements semblent inévitables, l’entreprise affirme sa volonté de soutenir ses collaborateurs et de poursuivre sa quête d’excellence dans un secteur en constante évolution.

