Alors que la Nintendo Switch 2 approche à grands pas, les éditeurs commencent à se positionner sur le soutien à la nouvelle console de Nintendo. Electronic Arts (EA), l’un des acteurs majeurs du marché, a récemment laissé entendre que plusieurs de ses licences phares pourraient trouver une nouvelle dynamique sur la future machine.

Madden et EA Sports FC en ligne de mire sur Switch 2

Lors d’un appel financier, Andrew Wilson, PDG d’EA, a évoqué l’impact qu’une nouvelle console peut avoir sur les opportunités de l’éditeur. S’il n’a pas officiellement confirmé le soutien à la Switch 2, son discours laisse penser qu’EA prépare activement quelque chose en coulisses.

“Chaque fois qu’une nouvelle console arrive sur le marché, cela nous est bénéfique. Cela nous permet d’accéder à de nouveaux joueurs. Nous avons généralement des franchises qui performent très bien sur les plateformes Nintendo”, a déclaré Wilson.

Parmi ces franchises, EA Sports FC (anciennement FIFA) et Madden NFL sont citées comme des titres susceptibles de bénéficier d’un nouveau souffle sur Switch 2. Wilson a ajouté :

“Notre attente est que des jeux comme FC et Madden, entre autres, puissent retrouver une véritable énergie sur la plateforme, comme cela a été le cas par le passé.”

EA n’a encore rien officialisé, probablement en raison d’accords de confidentialité avec Nintendo. Toutefois, avec un Nintendo Direct prévu le 2 avril 2025 pour révéler la Switch 2, il est possible que l’on en apprenne davantage à ce moment-là.

Le MySims Cozy Bundle dépasse toutes les attentes

Au-delà de la Switch 2, EA continue de voir de belles performances sur la console actuelle. L’un des exemples les plus frappants est le MySims Cozy Bundle, une compilation sortie récemment sur Switch. Bien qu’EA n’ait pas communiqué de chiffres précis, Wilson a affirmé que ce titre avait largement dépassé les attentes de l’entreprise. Mieux encore, 50 % des joueurs ayant acheté cette compilation étaient nouveaux chez EA, ce qui représente une opportunité stratégique majeure pour l’éditeur.

Un avenir prometteur pour EA sur les consoles Nintendo

EA a mis du temps à s’investir pleinement sur la Nintendo Switch, avec un soutien initial assez limité. Au fil des ans, l’éditeur a cependant élargi son catalogue, en apportant des titres comme Apex Legends, EA Sports FC, et It Takes Two. Toutefois, il n’a encore jamais sorti de jeu Madden sur Switch, ce qui pourrait changer avec la Switch 2.

Avec des franchises comme The Sims, Madden et EA Sports FC en ligne de mire, et un public Nintendo toujours friand des jeux EA, il semble évident que l’éditeur voit un potentiel de croissance important sur la prochaine console de Nintendo. Il ne reste plus qu’à attendre les annonces officielles pour savoir quels titres seront effectivement au rendez-vous !

