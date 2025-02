La légende de la Bête du Gévaudan prend vie dans Chronicles of the Wolf, un nouveau jeu d’action-plateforme envoûtant développé par Migami Games. PQube et PixelHeart annoncent fièrement leur partenariat en tant que co-éditeurs de cette aventure atmosphérique, qui sortira en version numérique et physique sur Nintendo Switch à l’été 2025.

Dans Chronicles of the Wolf, les joueurs incarnent Mateo Lombardo, un jeune apprenti destiné à devenir le véritable Chevalier de l’Ordre de la Rose-Croix. Chargé de traquer la mythique Bête du Gévaudan, son périple le mènera à travers d’immenses châteaux et des paysages traîtres peuplés d’ennemis redoutables, d’énigmes complexes et de secrets à découvrir.

Ajoutant à l’excitation, le jeu accueille une invitée spéciale : Bloodless, l’emblématique personnage de Bloodstained: Ritual of the Night, interprétée par Kira Buckland. Son apparition promet un combat sanglant qui mettra à l’épreuve les véritables Chevaliers de l’Ordre, faisant de Chronicles of the Wolf un incontournable pour les amateurs du genre.

Avec ses combats exigeants, ses environnements vastes et son récit captivant, le jeu propose une expérience riche et immersive. Des cinématiques illustrées donnent vie à l’histoire, tandis que la narration est assurée par Robert Belgrade, la voix légendaire d’Alucard dans Castlevania: Symphony of the Night. De plus, Oscar Araujo, compositeur de la série Castlevania: Lords of Shadow, signe une magnifique musique d’écran-titre, s’ajoutant à la bande-son massive composée par Jeffrey Montoya.

Caractéristiques principales

Devenez le véritable Chevalier – Incarnez Mateo Lombardo et accomplissez votre destinée.

– Incarnez Mateo Lombardo et accomplissez votre destinée. Bloodless rejoint le combat – L’invitée spéciale de Bloodstained: Ritual of the Night fait une apparition mémorable.

– L’invitée spéciale de Bloodstained: Ritual of the Night fait une apparition mémorable. Chassez la Bête – Suivez la piste de la légendaire Bête du Gévaudan dans une quête palpitante.

– Suivez la piste de la légendaire Bête du Gévaudan dans une quête palpitante. Affrontez des boss redoutables – Mettez vos compétences à l’épreuve dans des combats intenses.

– Mettez vos compétences à l’épreuve dans des combats intenses. Explorez des châteaux immenses – Parcourez des zones regorgeant de secrets, d’énigmes et de dangers.

– Parcourez des zones regorgeant de secrets, d’énigmes et de dangers. Débloquez des capacités puissantes – Améliorez votre personnage pour forger votre chemin vers la victoire.

– Améliorez votre personnage pour forger votre chemin vers la victoire. Une narration captivante – Plongez dans des cinématiques illustrées, racontées par l’iconique Robert Belgrade.

– Plongez dans des cinématiques illustrées, racontées par l’iconique Robert Belgrade. Révélez des secrets sombres – Plongez dans un récit envoûtant et découvrez la vérité sur la Bête.

Préparez-vous à une chasse inoubliable sur les traces de la Bête du Gévaudan, mêlant gameplay classique de metroidvania, folklore historique sombre et direction artistique moderne. Avec son histoire immersive, son combat dynamique et ses invités emblématiques, Chronicles of the Wolf promet une expérience unique. Décrit par ses développeurs comme le successeur spirituel de leur projet acclamé Castlevania: The Lecarde Chronicles 2, ce titre s’annonce comme une lettre d’amour aux amateurs de jeux d’action et d’aventure gothique