Le roguelite deckbuilder Luck be a Landlord, qui transforme le paiement du loyer en une aventure palpitante grâce à une machine à sous, débarque sur Nintendo Switch ! Avec plus de 500 000 joueurs sur PC et 100 000 sur mobile, le jeu continue de séduire les amateurs de stratégie et de hasard.

Dans Luck be a Landlord, chaque tour de machine à sous est une opportunité de remplir son portefeuille… ou de risquer l’expulsion. En ajoutant des symboles et des objets aux rouleaux, chaque joueur doit créer des combinaisons lucratives et maximiser ses gains. La clé du succès ? Un savant mélange entre chance et stratégie !

Associez singes et bananes, chats et lait, fleurs et gouttes de pluie, et exploitez au mieux les synergies pour accumuler toujours plus de pièces. Plus vous grimpez les niveaux, plus le défi s’intensifie, avec un loyer qui augmente à chaque échéance.

Caractéristiques principales

Affrontez la spirale infernale du loyer – Débutez avec un loyer modeste avant de voir les sommes demandées grimper en flèche.

Maîtrisez les synergies – Faites éclore des œufs en poules, transformez des graines en fruits, et utilisez des objets spéciaux pour maximiser vos profits.

Jouez avec des objets puissants – Remplissez votre Tirelire, cassez des urnes avec le Pilleur de Tombes, ou tentez d’obtenir des symboles rares avec la Machine à Rayons X.

✊ Défiez le système – Payez 12 loyers consécutifs pour vaincre le propriétaire, mais attention : la lutte ne s’arrête jamais. Plus vous montez les étages, plus les règles se durcissent.

Un boss final secret – Atteignez le dernier étage et affrontez le capitalisme sous sa forme la plus impitoyable !

Avec son concept unique et addictif, Luck be a Landlord promet de transformer le stress des fins de mois en pur divertissement. Prêts à défier votre propriétaire et à faire fortune grâce aux rouleaux ?

Une version physique en préparation

Bonne nouvelle pour les collectionneurs : Luck be a Landlord aura droit à une édition physique, prise en charge par Fangamer ! Les détails sont encore rares, mais avec la sortie numérique déjà imminente, on sait qu’une version boîte est en route.