Aspyr, Crystal Dynamics et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie prochaine d’éditions physiques pour Legacy of Kain Soul: Reaver 1&2 Remastered.

Célébrant les 25 ans de la saga Soul Reaver, cette compilation donne un nouveau souffle aux jeux cultes Legacy of Kain: Soul Reaver et Legacy of Kain: Soul Reaver 2 avec une remasterisation complète modernisant l’expérience. Revivez la quête de vengeance de Raziel ou découvrez la pour la première fois avec les éditions physiques pour Nintendo Switch et Playstation 5, disponibles le 13 juin 2025.

Pour fêter l’anniversaire de la licence en beauté, une édition Deluxe contenant des articles exclusifs sera également disponible à la même date et pour les mêmes consoles.