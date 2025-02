Le développeur et éditeur indépendant rokaplay et l’éditeur Silver Lining Interactive sont ravis d’annoncer que Sugardew Island – Your Cozy Farm Shop, le simulateur de magasin de ferme douillet, sera lancé en version numérique le 7 mars sur PC via Steam, PlayStation et Nintendo Switch. Il y aura également une charmante édition en boîte au détail qui sera lancée sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le 14 mars ! Xbox X/S suivra peu de temps après.

Sugardew Island vous invite à gérer votre propre magasin de ferme confortable, en vendant les produits que vous cultivez sur l’île. Vous ne pouvez pas gérer votre magasin sans marchandises, vous devez donc prendre soin de vos animaux, faire pousser des cultures, rassembler des ressources et accomplir des quêtes de l’Arbre de l’Harmonie afin de rétablir l’équilibre pour les adorables habitants du Peuple de la Forêt.

Inspiré du jeu Harvest Moon DS, Sugardew Island – Your Cozy Farm Shop est une lettre d’amour au genre douillet, où vous pouvez vous détendre, vous relaxer et profiter de plusieurs heures de jeu en gérant votre propre magasin de ferme sur une île calme et paisible.

Gérez votre propre ferme, sans aucune pression !

Sugardew Island est un jeu d’exploitation agricole volontairement simple, conçu par une petite équipe de développeurs indépendants. Nous avons développé Sugardew Island pour que vous puissiez vous détendre, vous relaxer et apprécier votre genre favori.

À une époque révolue, les humains, les animaux et le peuple de la forêt vivaient en parfaite harmonie sur l’île de Sugardew. Une graine, cultivée par tous les habitants de l’île, est devenue un arbre magnifique. Cependant, poussés par l’appât du gain, les humains ont cherché à abattre l’arbre de l’harmonie, rompant ainsi l’équilibre. Le changement soudain de leur nature a forcé les animaux et les habitants de la forêt à fuir, laissant l’île en ruines. Aujourd’hui, un être solitaire attend que quelqu’un rétablisse l’harmonie perdue.

Après une tempête surprenante et un naufrage, votre voyage commence lorsque vous vous réveillez sur une île déserte. Pour poursuivre votre aventure, vous devez collecter de l’Harmonie en vendant des marchandises aux habitants de la forêt, en soignant l’île et en surmontant les épines.

Prenez soin de vos animaux et de votre ferme, vendez vos marchandises aux adorables habitants de la forêt, améliorez votre ferme et répondez aux petites commandes de l’Arbre de l’Harmonie pour redonner vie à cette petite île.

L’île de Sugardew présente les caractéristiques suivantes :

Agriculture – Prenez soin de vos plantes, fabriquez de l’engrais et vendez les produits de votre ferme.

Votre boutique – Vendez des articles dans votre boutique et négociez les prix avec le peuple de la forêt.

Collecte de ressources – Ramassez du bois, des pierres et des mauvaises herbes pour améliorer votre ferme.

Éditeur de personnage – Personnalisez l’apparence de votre personnage pour créer votre personnalité parfaite.

Animaux – Nourrissez, interagissez et créez des liens avec les animaux pour obtenir des œufs et du lait.

Compagnons – Donnez des noms à vos compagnons, interagissez avec eux et laissez-les vous suivre sur l’île.

Quêtes de l’arbre de l’harmonie – Remplissez les commandes pour guérir l’arbre de l’harmonie et améliorer la petite île.

Romance – Si vous cherchez de la compagnie sur l’île, alors l’amour pourrait être dans l’air avec quatre esprits romantiques, chacun ayant sa propre histoire et ses propres interactions.

Trader Tomte – Achetez des graines, des animaux et bien plus encore auprès du sympathique trader.

Système d’amélioration – Améliorez votre maison, votre grange et vos outils pour gagner en efficacité.

Sugardew Island – Your Cozy Farm Shop sortira en version numérique sur PC, PlayStation et Nintendo Switch le 7 mars 2025, et en version physique sur PlayStation et NIntendo Switch le 14 mars !