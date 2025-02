The Pokémon Company a annoncé que le Pokémon Légendaire de type eau, Suicune, arrivera bientôt dans Pokémon UNITE. La bande-annonce habituelle de présentation des personnages n’a pas encore été partagée, et aucune date de sortie n’a été communiquée.

De plus, de nouveaux Holowear seront disponibles pour Suicune et Ho-Oh (photo ci-dessous). Restez à l’écoute pour plus d’informations !