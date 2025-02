Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la sortie de Castlevania : Lords of Shadow 2 (2014), le dernier grand jeu de la série bien-aimée de Konami.

Ces dernières années, Netflix a maintenu la franchise en vie grâce à des séries animées, mais lorsqu’il s’agit de jeux vidéo, Konami a laissé la propriété en sommeil. Mais cela pourrait bientôt changer. Geekinout.pt a appris que des projets de Konami vont vers un nouveau jeu AAA pour la série Castlevania est en cours de développement et sera officiellement annoncé en 2025.

Qui développe le nouveau Castlevania ?

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quel studio développe ce nouveau jeu de la saga Castlevania. Par le passé, Konami a collaboré avec le studio espagnol MercurySteam, producteur de Castlevania : Lords of Shadow et de sa suite. Nous savons d’après des informations antérieures que Mercury Steam développe deux jeux qui n’ont pas été annoncés. L’un d’entre eux est un RPG dark fantasy publié par 505 Games. Nous ne savons rien de l’autre jeu, ce qui laisse planer la possibilité qu’il s’agisse du nouveau Castlevania.

Malgré son absence prolongée dans les jeux vidéo, Castlevania reste l’une des propriétés (IP) les plus précieuses de Konami, avec Metal Gear et Silent Hill. L’éditeur redonnant vie à des franchises classiques, comme nous l’avons déjà vu avec Silent Hill 2 Remake, il ne serait pas surprenant que 2025 marque enfin le retour de Castlevania dans les jeux vidéo.