Dans une annonce aussi brutale qu’inattendue, Sports Interactive a confirmé aujourd’hui l’annulation de Football Manager 25, affectant toutes les versions du jeu, y compris Football Manager 25 Touch sur Nintendo Switch. Cette décision marque la première fois depuis la création de la franchise en 2004 qu’une édition de Football Manager est abandonnée, laissant les fans dans l’attente d’une nouvelle version, FM26, qui devrait arriver à temps pour la prochaine saison.

Une décision difficile après de multiples reports

Le communiqué de Sports Interactive explique que la décision d’annuler FM25 n’a pas été prise à la légère. Malgré deux reports successifs – d’abord prévu pour le 26 novembre, puis repoussé à mars – l’équipe n’a pas réussi à atteindre le niveau de qualité escompté. Comme l’exprime la déclaration :

« Nous savons que cela va être une énorme déception, surtout compte tenu du fait que la date de sortie a déjà été repoussée à deux reprises et que vous attendiez avec impatience le premier aperçu du gameplay. Nous ne pouvons que nous excuser pour le temps qu’il nous a fallu pour communiquer cette décision. »

La raison principale évoquée est que, malgré des efforts phénoménaux, de nombreux aspects du jeu, notamment l’expérience globale du joueur et l’interface, n’ont pas atteint les standards que les fans méritent. Sports Interactive a donc préféré ne pas sortir FM25 dans un état jugé insuffisant et concentrer toutes ses énergies sur la préparation de Football Manager 26, qui devrait offrir une avancée technique et visuelle majeure pour la génération à venir.

Les défis techniques et les contraintes réglementaires

Le communiqué souligne que la décision est également liée à des exigences de conformité des parties prenantes, incluant des régulations légales et financières. « Aujourd’hui était la date la plus précoce possible pour publier cette déclaration, » explique l’équipe. L’annulation intervient alors que, malgré plusieurs délais visant à rapprocher le jeu du niveau désiré, les évaluations et les tests consommateurs ont démontré que l’expérience proposée ne correspondait pas aux attentes élevées de la communauté.

L’équipe de Sports Interactive précise qu’elle aurait pu continuer et publier FM25 dans son état actuel pour corriger les problèmes ultérieurement, mais ce choix aurait compromis l’intégrité de la franchise, d’autant plus qu’un lancement en mars aurait été trop tardif dans la saison de football pour inciter les joueurs à acheter un nouveau titre dans l’année.

Répercussions pour les fans et les plateformes

Pour les fans qui avaient déjà précommandé FM25 sur PC ou Mac via des revendeurs agréés par SEGA, des remboursements intégralement automatiques seront effectués par ces derniers. Le communiqué répond également aux interrogations concernant les mises à jour saisonnières : aucune mise à jour FM24 avec les données de la saison 2024/25 ne sera proposée, afin de concentrer toutes les ressources sur la conception du prochain opus.

Sports Interactive se dit pleinement engagé à livrer un jeu qui incarne toute l’excellence et l’innovation pour laquelle la franchise est réputée, et promet de tenir les joueurs informés de l’avancement du développement de Football Manager 26.