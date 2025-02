Alors que l’on attend avec impatience la révélation officielle de la Nintendo Switch 2 dans moins de deux mois, les rumeurs fusent déjà concernant l’arrivée des jeux emblématiques de Square Enix sur la nouvelle console. Selon des informations relayées par Nate the Hate, bien connu pour la justesse de ses prédictions sur le calendrier des teasers de Nintendo, Square Enix donnerait la priorité au portage de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy Rebirth sur Switch 2, au détriment d’un éventuel portage de Final Fantasy XVI.

Dans une discussion sur les forums ResetEra, Nate the Hate a évoqué le futur des projets Final Fantasy en lien avec les différentes plateformes. Alors qu’un internaute suggérait que Final Fantasy XVI serait prévu pour la nouvelle console, Nate aurait « confirmé » que ce titre ne serait pas destiné à la Switch 2. En effet, d’après lui, Square Enix concentrerait ses efforts pour adapter FF7 Remake et Rebirth sur la nouvelle plateforme de Nintendo, tandis que FF16 serait plutôt orienté vers la Xbox – dont l’annonce de sortie est envisagée pour le printemps 2025.

Cette information, bien que relayée par un insider réputé, reste à confirmer, car Nate the Hate travaille sur des données incomplètes. Néanmoins, cette rumeur s’inscrit dans un contexte de spéculations intenses depuis la révélation officielle du Switch 2, et nombreux sont ceux qui observent de près les mouvements de Square Enix pour adapter sa franchise phares à la nouvelle ère des consoles Nintendo.

Si Final Fantasy VII Remake et Rebirth devaient effectivement arriver sur la Switch 2, cela représenterait un véritable coup de maître pour Square Enix, qui continue d’innover en adaptant ses titres aux spécificités des différentes plateformes. De l’autre côté, l’absence de Final Fantasy XVI sur la nouvelle console serait surprenante, mais pourrait s’expliquer par une volonté stratégique de concentrer l’offre sur les projets les plus emblématiques et éprouvés de la saga.