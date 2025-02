Take-Two a publié ses résultats financiers aujourd’hui et, lors d’une visioconférence avec les investisseurs, l’éditeur a abordé la question du soutien potentiel à la Nintendo Switch 2.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a rappelé la “relation de longue date” qui unit l’éditeur à Nintendo. Il a également souligné que, contrairement aux anciennes consoles de la firme japonaise, la Switch et la future Switch 2 peuvent désormais “s’adresser à tous les publics”, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. Bien qu’il soit resté vague sur les projets concrets de Take-Two, ses propos laissent entendre que l’éditeur devrait bien être présent sur la future console de Nintendo.

Voici ses déclarations complètes sur le sujet :

“Nous avons une relation de longue date avec Nintendo et nous avons soutenu la plateforme lorsque cela avait du sens pour chaque sortie individuelle. Il fut un temps où les consoles Nintendo visaient principalement un public plus jeune, et cela se reflétait dans notre planning de sorties. Aujourd’hui, avec la Switch et potentiellement la Switch 2, la console peut toucher tous les types de joueurs. Comme vous l’avez peut-être remarqué, Civilization 7 est maintenant disponible sur Switch. Bien que nous n’ayons rien de spécifique à annoncer, nous nous attendons pleinement à soutenir la Switch.”

Au fil des ans, Take-Two a déjà porté plusieurs titres sur Nintendo Switch via ses différentes filiales, notamment Grand Theft Auto: The Trilogy, L.A. Noire, NBA 2K, les séries Borderlands, Red Dead Redemption, GTA et BioShock, entre autres.