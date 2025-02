Nintendo a récemment déposé plusieurs brevets qui offrent un aperçu des fonctionnalités potentielles de la future Switch 2. L’un de ces brevets confirme que les Joy-Con pourront être utilisés comme des souris d’ordinateur, grâce à l’intégration d’un capteur optique détectant la lumière réfléchie par les surfaces, permettant ainsi une utilisation similaire à celle d’une souris traditionnelle. Cette fonctionnalité pourrait améliorer la précision dans des genres de jeux tels que les jeux de stratégie ou les shooters.

Un autre brevet décrit l’utilisation de la technologie magnétique pour l’attachement des Joy-Con à la console principale, remplaçant le système de rails coulissants actuel. Les Joy-Con seraient équipés de boutons attirés par des aimants correspondants dans la console, facilitant ainsi la connexion et la déconnexion des contrôleurs.

De plus, Nintendo envisage d’ajouter des capacités similaires à une manette divisée avec une prise en main plus large, potentiellement une nouvelle version de la manette Pro. Les brevets mentionnent également une dragonne avec des attaches magnétiques pour les Joy-Con et une station d’accueil pour le chargement des contrôleurs. Bien que ces brevets ne garantissent pas la mise en œuvre de ces fonctionnalités, ils suggèrent que Nintendo explore activement ces innovations pour la Switch 2. La console est attendue pour une sortie en 2025, avec plus de détails susceptibles d’être révélés lors d’un prochain Nintendo Direct en avril.

It also seems like the pro controller, which they haven't showed yet, will be able to be split in half to also take advantage of the mouse functionality. pic.twitter.com/GOaaDHrKrT

— Stealth (@Stealth40k) February 6, 2025