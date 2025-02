Écrasez vos ennemis au soleil couchant, pilotez un chariot fou dans une mine et bien plus encore dans les trois niveaux explosifs de la démo gratuite de Donkey Kong Country Returns HD, maintenant disponible sur Nintendo Switch. Passez une manette à un proche pour qu’il incarne Diddy Kong en coopération locale, et essayez de gagner une médaille d’or en terminant chaque niveau aussi vite que possible en monde Contre-la-montre. La démo peut être téléchargée* gratuitement sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch, ou sur le site officiel.

Dans Donkey Kong Country Returns HD, écrasez vos ennemis, sautez dans des tonneaux-canons, montez à bord de chariots de mine… tout au long de votre périple sur l’île de Donkey Kong. Bénéficiant d’une refonte graphique, cette version du jeu de plateformes Donkey Kong comprend certaines caractéristiques des opus Wii et Nintendo 3DS, dont les niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS.

Donkey Kong Country Returns HD propose des graphismes améliorés et intègre des éléments des versions Wii et Nintendo 3DS du jeu, notamment la possibilité d’utiliser les commandes par mouvement ou les boutons, la version Originale pour corser le défi, la version Moderne, qui permet de profiter de cœurs et d’objets supplémentaires, mais aussi les huit niveaux supplémentaires de la version Nintendo 3DS.

En outre, il sera possible qu’un deuxième joueur incarne Diddy Kong en coopération locale. Diddy peut utiliser son jet pack pour réaliser des sauts difficiles, et se servir de son fidèle Kawouetto-flingue pour repousser les ennemis.