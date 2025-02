Très attendu, Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition arrivera sur Nintendo Switch le 20 mars 2025, et sera disponible en version numérique et physique. Si vous prévoyez d’opter pour la version numérique, vous serez heureux d’apprendre que cette édition n’occupera pas autant d’espace qu’à l’époque de la Wii U.

Sur la Wii U, le jeu Xenoblade Chronicles X original nécessitait plus de 20 Go d’espace pour pouvoir être téléchargé en version numérique. Nintendo et Monolith Soft ont considérablement réduit la taille du jeu pour sa sortie sur la console hybride. Selon l’eShop, Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition n’occupera que 13,4 Go.

Dans Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition, nous sommes en 2054. La Terre a été détruite par une guerre intergalactique entre deux races extraterrestres, et l’humanité est au bord de l’anéantissement. En tant que membre de BLADE, c’est à vous d’affronter des ennemis coriaces dans un système de combat robuste et de piloter de puissants robots géants appelés Skells dans un système de combat aussi profond que vous le souhaitez.