Ghostpia Season One a d’abord été lancé uniquement en version numérique, mais une sortie physique est prévue au Japon. Celle-ci sera disponible à partir du 13 mars 2025.

Bonne nouvelle pour les joueurs internationaux : cette version boîte inclura l’anglais, ainsi que le japonais, le chinois simplifié et le chinois traditionnel sur la cartouche.

Sorti initialement sur l’eShop de la Nintendo Switch en 2023, Ghostpia est un visual novel cinématographique et immersif, mêlant narration poignante et direction artistique évoquant un livre illustré, avec des effets de glitch et de bruit numérique.

L’histoire suit Sayoko, une jeune fille vivant dans une ville prétendument utopique pour les fantômes, mais où elle ne se sent pas à sa place. Son plus grand désir est de rentrer chez elle, mais cela semble hors de portée. Avec des souvenirs oubliés à retrouver et une mystérieuse fille à surveiller, son aventure ne fait que commencer.

Porté par une bande-son mélancolique et des effets sonores soignés, Ghostpia promet une expérience narrative immersive, alternant entre moments sombres et instants palpitants. Comme tous les jeux Switch, cette édition physique sera region-free, ce qui signifie que les joueurs du monde entier pourront l’importer et y jouer sans restriction.