Nintendo est toujours très secret sur la Nintendo Switch 2.

Si on attend logiquement l’annonce de jeux comme The Legend of Zelda, Mario, Animal Crossing et Fire Emblem, une nouvelle rumeur suggère qu’une ancienne licence – qui n’a pas été vu depuis presque une décennie – pourrait faire son grand retour dans la line-up de lancement.

Cette série en particulier est apparue pour la première fois en 1993 et a connu une sortie régulière en 1997, 2002, 2005, 2006, 2011 et 2016. Autrefois un élément majeur du catalogue de Nintendo, elle a été mise de côté après l’échec de son dernier opus. Cet échec pourrait expliquer la disparition de la franchise, mais si cette dernière fuite s’avère exacte, elle ne sera pas absente bien plus longtemps.

Selon la source, Star Fox aurait enfin droit à une nouvelle chance. Cette fois, Nintendo serait directement en charge du développement, ce qui en ferait le premier Star Fox développé en interne depuis Star Fox 64. Contrairement aux attentes, il ne s’agirait pas d’un reboot complet, mais bien d’une suite à un jeu précédent. La plus grande nouveauté ? Le mode multijoueur en ligne serait un élément central du gameplay.

Cette rumeur a d’abord émergé au début de l’année 2024, alors que la Switch 2 était encore attendue pour la fin de l’année. À l’époque, on disait que ce nouveau Star Fox sortirait dans les 12 mois. Finalement, la console sort officiellement en 2025, et le jeu est probablement terminé ou presque. Il pourrait donc faire partie des titres majeurs du lancement.