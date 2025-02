Préparez-vous à être transporté vers l’âge d’or des jeux de plateforme, car l’éditeur SelectaPlay et le développeur Nakama Game Studio sont ravis d’annoncer que Bubble Ghost Remake sera lancé sur PC via Steam et Nintendo Switch le 27 mars !

Bubble Ghost Remake sera lancé en numérique dans le monde entier sur PC via Steam et Nintendo Switch et en version physique Standard (NA et EU) et Collector’s Edition (EU uniquement) sur Nintendo Switch via les revendeurs spécialisés européens. Les fans peuvent dès à présent mettre en liste le jeu sur Steam et Nintendo Switch.

Inspiré des platformers classiques de la Nintendo Gameboy et du Commodore 64, Bubble Ghost Remake offrira aux fans une expérience de jeu réimaginée et visuellement captivante qui raconte l’histoire fantaisiste d’un fantôme et de sa bulle alors qu’il explore un manoir enchanté rempli d’aventures et de défis !

Pour les fans qui souhaitent ajouter une touche de nostalgie à leur collection physique, l’édition Collector de SelectaPlay est un titre incontournable ! Dans la boîte collector spéciale surdimensionnée avec des illustrations exclusives seront inclus une édition physique du jeu pour Nintendo Switch, une bande dessinée préquelle originale imprimée illustrée par l’équipe de développement, la joyeuse bande-son sur CD de Fran Romguer, une sélection d’autocollants et un standee acrylique spécial Bubble Ghost Remake.

Guidez un petit fantôme et sa bulle à travers un manoir enchanté rempli de dangers et de défis palpitants dans cet incroyable remake de Bubble Ghost. Maîtrisez des niveaux d’habileté et des puzzles astucieux tout en dévoilant l’histoire cachée derrière l’esprit de Heinrich Von Schinker. Ce remake du jeu présente un nouveau look et une myriade de nouvelles fonctionnalités (comme de nouveaux modes de jeu, des boss redoutables, des objets à collectionner et bien d’autres surprises) qui vous captiveront pendant des heures. Préparez-vous à protéger votre bulle à travers les pièces de ce mystérieux château… Saurez-vous découvrir tous ses secrets cachés ?