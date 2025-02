Jewel Fight: Heroes of Legend est un jeu uniquement disponible sur l’eShop qui fusionne les mécaniques de puzzle « match-3 » avec des éléments de jeu de rôle (RPG), offrant une expérience unique sur Nintendo Switch. Développé par Intuitive Computers, ce titre invite les joueurs à plonger dans le monde enchanteur de Wildmoon, où l’aventure et le danger se côtoient à chaque tournant.

Dans Jewel Fight: Heroes of Legend, on vous propose dès le début d’incarner l’un des trois archétypes de héros vu et revu : un Guerrier, un Voleur ou un Mage. Chacun des héros peut être féminin ou masculin. D’autres personnages seront disponibles et déblocables par la suite.

Pour quelques Jewels de plus

L’objectif principal est d’avancer de niveaux en niveaux, en affrontant des créatures de plus en plus fortes. L’histoire se déroule dans le monde de Wildmoon, un univers qui semble assez riche en légendes et en dangers, où chaque héros a sa propre quête et ses propres motivations, bien que ça n’ait aucun impact sur le jeu.

Vous le savez surement vu le titre du jeu, le gameplay repose sur des combats basés sur des puzzles de type « match-3 ». Les joueurs doivent aligner des ensembles de 3 gemmes identiques ou plus pour déclencher des attaques dévastatrices contre leurs ennemis.

Chaque alignement de gemmes remplit une fonction spécifique : Attaquer un ennemi, Lancer une compétence spéciale, Activer un bonus défensif, Régénérer de la vie ou du mana. Différents types de gemmes correspondent à des effets différents : par exemple, aligner des gemmes rouges peut déclencher une attaque, tandis que des gemmes bleues peuvent restaurer du mana.

En remportant des combats, le personnage gagne de l’expérience, ce qui permet d’améliorer ses statistiques (attaque, défense, vie, etc.). Mais aussi de l’argent pour acheter de l’équipement qui joue un rôle important : au fil de l’aventure, le joueur peut trouver des armes et armures qui influencent le gameplay : de nouvelles armes vous permettent de faire plus de dégâts, vous pouvez même améliorer vos armes déjà débloquées. Vous pourrez aussi acheter de nouveaux sortilèges, techniques et autres avantages qui seront utiles lors des prochains combats.

Adapté à la Nintendo Switch, surtout à son écran

La maniabilité sur Nintendo Switch est fluide, que ce soit en mode portable ou sur grand écran, offrant une expérience intuitive et agréable. Le jeu est bien entendu prévu pour être jouable à l’écran tactile, et il est bien plus agréable au doigt.

Visuellement, le jeu présente des graphismes colorés et détaillés qui donnent vie au monde de Wildmoon. C’est pas mal pour un match-3, mais on est dans l’ultra générique, à la limite de la conception IA avec prompt simple.

Bien que tout aussi classique, les personnages sont bien conçus, et les animations lors des combats et des résolutions de puzzles sont fluides. Les environnements variés offrent une diversité visuelle qui maintient l’intérêt du joueur tout au long de l’aventure.

L’ambiance sonore de Jewel Fight: Heroes of Legend est classique mais efficiente, avec une bande-son générique mais avec une thématique épique qui accompagne parfaitement nos aventures. Les effets sonores lors des combats et des résolutions de puzzles ajoutent un petit truc supplémentaire à l’expérience, rendant chaque victoire encore plus réjouissante.

Le jeu propose une durée de vie assez importante vu le style de jeu. Avec plus de 100 stages à traverser, Jewel Fight: Heroes of Legend offre des heures de gameplay si on n’est pas gagné par la lassitude du Match-3. Les 69 types d’ennemis différents, les 13 armes et équipements à acquérir, ainsi que les 61 compétences uniques à maîtriser, tous nous garantissent une rejouabilité significative. Le jeu propose aussi un mode Arène qui permet aux joueurs de collecter des butins précieux impossibles à récupérer autrement.

Le jeu est entièrement traduit en français, ce qui le distingue positivement de ses concurrents sur l’eShop.