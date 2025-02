Capcom a récemment abordé le sujet d’un éventuel portage de Monster Hunter Wilds sur la nouvelle Nintendo Switch 2 lors d’une interview avec Gamereactor. Le producteur Ryozo Tsujimoto a été interrogé sur la question, alors que l’annonce officielle de la Switch 2 est encore toute récente et que de nombreux éditeurs se demandent quelles seront ses capacités.

Monster Hunter Wilds, qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, est considéré comme une entrée next-gen dans la franchise. Malgré l’intérêt des fans pour un portage sur Nintendo, pour l’instant, le jeu n’était pas prévu pour la Switch actuelle. Toutefois, avec l’émergence de sa petite soeur, les spéculations vont bon train quant à la possibilité d’un futur portage sur la nouvelle console hybride.

Lors de son entretien avec l’envoyé de Gamereactor Javier Escribano, Ryozo Tsujimoto a déclaré :

« Bien sûr, concernant les plateformes pour Monster Hunter Wilds, nous n’avons rien de plus à annoncer au-delà de ce qui existe déjà. Mais nous sommes aussi dans la même position que tout le monde avec la Switch 2 : c’est une annonce toute récente, et nous aurions besoin de prendre le temps dans un avenir proche pour connaître exactement la nature du matériel et la meilleure façon de l’exploiter. Et c’est quelque chose qui viendra dans le futur pour nous. »

Ces propos témoignent de la prudence du studio face aux incertitudes entourant la nouvelle plateforme. Le développement d’un jeu AAA pour trois plateformes majeures est déjà un défi en soi, et il apparaît que l’équipe de Monster Hunter Wilds n’a pas encore exploité les informations techniques sur la Switch 2 pour envisager un portage sur ce système. D’autant plus que de nombreux titres triple A pour PS5 et Xbox Series sont également envisagés pour le Switch 2, ce qui laisse penser que l’avenir pourrait réserver de belles surprises pour les fans de la série.

La sortie imminente de Monster Hunter Wilds, avec des beta tests récemment menés et une date de lancement fixée au 28 février (selon certaines sources), a récemment relancé l’attention sur la capacité de Nintendo à accueillir des titres next-gen. Bien que la Switch actuelle ne soit pas conçue pour supporter des jeux de cette envergure, la perspective du Switch 2 soulève l’espoir d’un portage adapté et optimisé pour les consoles hybrides de nouvelle génération.

Les fans devront donc patienter et suivre de près les prochaines annonces de Nintendo et de Capcom pour savoir si Monster Hunter Wilds viendra également illuminer l’écran du Switch 2.