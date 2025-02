The Hundred Line: Last Defense Academy a reçu aujourd’hui deux nouvelles bandes-annonces mettant en avant l’histoire du jeu et l’arrivée de nouveaux personnages. La seconde vidéo présente notamment Takemaru Yakushiji, Shouma Ginzaki, Moko Mojiro, Nigou et Nozomi Kirifuji.

Takumi Sumino est un adolescent parfaitement ordinaire vivant dans le Complexe résidentiel de Tokyo, un lieu où tout est calme et prévisible. Mais sa vie bascule le jour où des monstres étranges attaquent la ville, semant le chaos. Une créature mystérieuse appelée SIREI lui propose alors un pouvoir unique pour protéger ceux qu’il aime… à une seule condition : il doit se poignarder en plein cœur !

Il se réveille ensuite à la Last Defense Academy, une immense école perdue au milieu de nulle part, encerclée par des flammes surnaturelles. Takumi et 14 autres étudiants ont été recrutés pour intégrer l’Unité Spéciale de Défense, une équipe chargée de défendre l’école pendant les 100 prochains jours. Ces élèves initiés peuvent transformer leur sang en une substance mystérieuse appelée Hemoanima, leur conférant des capacités surnaturelles. Mais jusqu’où sont-ils prêts à aller pour retrouver une vie normale et repousser les envahisseurs grotesques de leur école ? Une guerre de 100 jours emplie de désespoir commence…

Voici quelques informations sur cette dernière vague de personnages :

Takemaru Yakushiji (CV : Chikahiro Kobayashi)

Un délinquant old-school qui vit pour rouler et roule pour vivre. Malgré son attitude bourrue, Takemaru est vraiment un gars sympa au fond. Impulsif, direct et d’une honnêteté à toute épreuve, il a juré de ne jamais utiliser sa force pour intimider les faibles.

Shouma Ginzaki (CV : Shun Horie)

Un jeune homme qui, selon ses propres dires, n’a absolument rien en sa faveur. Sur une échelle de un à dix, son estime de soi est à moins cinq. Il ne cesse de se dénigrer lui-même.

Moko Mojiro (CV : Kukuko Inoue)

Une jeune femme qui fait sensation dans le milieu du catch professionnel au lycée. Son courage et son énergie débordante sont une source d’inspiration pour toute l’Unité Spéciale de Défense. Chaque fois qu’un problème survient, elle l’affronte de front. Ce n’est pas elle qui a choisi la vie de lutte, c’est la lutte qui l’a choisie.

Nigou (CV : Ikue Otani)

L’assistant de Sirei et son bras droit. Un petit robot original doté d’une personnalité douce et attentionnée, mais qui a tendance à commettre des erreurs par négligence. Il est entièrement loyal et obéissant envers Sirei.

Nozomi Kirifuji (CV : Tomoyo Kurosawa)

Une lycéenne qui allie une nature bienveillante à une détermination acharnée en combat. Très passionnée par la mission de l’Unité Spéciale de Défense, elle semble également cacher quelque chose. Pour une raison mystérieuse, Nozomi est identique en apparence à Karua, l’amie d’enfance de Takumi.

Les nouvelles bandes-annonces axées sur l’histoire et les personnages de The Hundred Line: Last Defense Academy sont désormais disponibles. Ne manquez pas de les visionner pour plonger dans l’univers riche et captivant de ce jeu prometteur.