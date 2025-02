Les fans de Star Fox attendent depuis longtemps une nouvelle ère sur la prochaine Nintendo Switch 2 – cela fait presque dix ans que la franchise attend son renouveau. Cependant, si McCloud et son équipe sont toujours occupés ailleurs, une bonne nouvelle se profile pour les amateurs de shooters inspirés par l’univers du renard volant. En effet, l’un des imitateurs de la série, FUR Squadron, fait son retour sur la nouvelle console.

Lancé en 2023 avec une esthétique résolument inspirée de Star Fox – affichant fièrement ses influences à travers un rail shooter aérien aux couleurs néon et des animaux anthropomorphes – FUR Squadron a su conquérir une base de fans grâce à son style original. Aujourd’hui, le développeur Raptor Claw Games a confirmé que la suite, FUR Squadron Phoenix, sera disponible sur PC et, surtout, sur la Nintendo Switch 2 cette année.

Le développeur a d’ailleurs laissé entendre que le premier opus de FUR Squadron pourrait déjà être jouable sur la nouvelle console grâce à la rétrocompatibilité, mais c’est clairement la suite qui retient l’attention. FUR Squadron Phoenix promet une expérience de shooter sur rail enrichie d’une structure roguelike, avec des arbres de compétences permettant de débloquer des capacités et d’améliorer les statistiques de vos pilotes. Les joueurs auront l’opportunité de commander une flotte d’animaux pilotes à travers une série d’assauts spatiaux dans des environnements dynamiques et captivants. Des boss imposants et des flottes ennemies se déploieront tant dans l’espace, dans les airs que sur la mer, offrant ainsi des défis variés et intenses.

Parmi les nouveautés, le jeu proposera également de nouvelles armes : préparez-vous à manier un faisceau d’énergie colossale, à lancer des salves de missiles multiples et même à déclencher une frappe nucléaire puissante. Le système de « friendship » permettra en outre de débloquer des conversations et des compétences de soutien en fonction des liens tissés avec les autres personnages, offrant une dimension stratégique supplémentaire et la possibilité d’invoquer de l’aide lors des moments critiques.

Si la Nintendo Switch 2 n’a pas encore dévoilé de date de sortie précise, le fait que FUR Squadron Phoenix figure parmi les titres prévus sur cette nouvelle plateforme ajoute une corde à l’arc aux espoirs des fans. Comme pour la console elle-même, l’avenir reste encore flou, mais la confirmation de ce nouveau projet de Raptor Claw Games est une excellente nouvelle pour tous ceux qui espèrent voir revenir l’esprit de Star Fox, même par le biais d’une imitation bien travaillée.

En attendant plus d’informations et de précisions sur la sortie du Switch 2 et de FUR Squadron Phoenix, les amateurs pourront déjà tester une démo gratuite disponible sur Steam et suivre de près les annonces officielles.