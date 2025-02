Mat Piscatella, qui travaille pour Circana, le tracker des ventes de jeux et de console de jeux vidéo aux États-Unis, a déclaré dans une nouvelle vidéo qu’il est fermement convaincu que la Nintendo Switch 2 ramènera le marché des jeux vidéo à la croissance lorsqu’elle sera lancée plus tard cette année.

Voici ce que M. Piscatella avait à dire au sujet de Grand Theft Auto 6 et de l’effet de la Nintendo Switch 2 sur le marché américain :

« Si ces deux choses se produisent cette année, et qu’elles répondent aux attentes en début d’année, je pense que vous envisagez un pourcentage de croissance à un chiffre faible à moyen dans les dépenses globales du marché pour les produits de jeux vidéo. Cela ne semble pas énorme, mais cela se traduirait par des dépenses record de la part des consommateurs. Cela permettrait à l’industrie de renouer avec une croissance supérieure au pic de 2021 que nous avons connu précédemment. Et le plus important, je pense, et c’est une chose à laquelle peu de gens pensent, c’est que cela permettrait aux investissements de revenir dans le secteur des jeux vidéo.